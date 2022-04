Manchester City – Watford 🇬🇧 Typy, kursy (23.04.2022)

Walka o mistrzostwo Anglii rozgorza┼éa na dobre. Nie ma ju┼╝ miejsca na potkni─Öcia. Jeden z kandydat├│w do tytu┼éu mistrza podejmie w sobotnie popo┼éudnie przedostatni─ů dru┼╝yn─Ö w tabeli. Manchester City zagra na Etihead z Watfordem.┬á

Manchester City – Watford zapowied┼║ (sobota, 16:00)

Podopieczni Pepa Guardioli stracili w ostatnich pi─Öciu meczach cztery punkty, czyli o dwa mniej ni┼╝ Liverpool. Z tego wzgl─Ödu “The Reds” s─ů ju┼╝ tu┼╝ za plecami Manchesteru City. “The Citizens” nie mog─ů sobie ju┼╝ wi─Öc pozwoli─ç na ┼╝adn─ů wpadk─Ö, bo istnieje spora szansa, ┼╝e pi┼ékarze Jurgena Kloppa skrz─Ötnie j─ů wykorzystaj─ů.

Wygrana przed w┼éasn─ů publiczno┼Ťci─ů nad Watfordem nie powinna stanowi─ç problemu, gdy┼╝ “Szerszenie” to w tym sezonie jedna z najs┼éabszych ekip w lidze, kt├│ra nie ma ju┼╝ wi─Ökszych szans na utrzymanie w Premier League. Watford przegra┼é a┼╝ cztery z pi─Öciu ostatnich spotka┼ä i nic nie wskazuj na to, by w sobot─Ö mogli zagrozi─ç pretendentowi do tytu┼éu mistrza Anglii.

Manchester City – Watford nasze typy

Nasze typy Manchester City (handicap -2.5) 1.90 Zagraj

Zagraj Obie dru┼╝yny strzel─ů gola - nie 2.60 Zagraj

Manchester City – Watford kursy bukmacher├│w

Bukmacher Noblebet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Manchesteru City, kurs: 1.09

remis, kurs: 11.50

wygrana Watfordu, kurs: 34.0

Manchester City – Watford fakty meczowe

Manchester City wygrał trzy z pięciu ostatnich spotkań

W ostatnich pięciu meczach Watford zanotował aż cztery porażki

Watford stracił w tym sezonie 62 gole, co jest trzecim najgorszym wynikiem w lidze

Manchester City – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Manchester City – Brighton 3:0

Manchester City – Liverpool 2:3

Atletico Madryt – Manchester City 0:0

Manchester City – Liverpool 2:2

Manchester City – Atletico Madryt 1:0

Watford – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Watford – Brentford 1:2

Watford – Leeds 0:3

Liverpool – Watford 2:0

Southampton – Watford 1:2

Wolves – Watford 4:0

Do┼é─ůcz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt├│ra b─Ödzie ca┼ékowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do┼é─ůcz do nas

Inne mecze

Pogo┼ä Szczecin – Legia Warszawa (niedziela, 17:30)