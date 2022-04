Lech Poznań – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (24.04.2022)

W wy艣cigu o mistrzostwo Polski nie ma ju偶 miejsca na potkni臋cia. Je艣li Lech marzy o mistrzostwie na stulecie istnienia, to do samego ko艅ca musi wygrywa膰. Pierwsza okazja na dopisanie do swojego konta trzech punkt贸w pojawi si臋 ju偶 w niedziel臋, gdy poznaniacy zmierz膮 si臋 przy Bu艂garskiej ze Stal膮 Mielec.聽

Lech Pozna艅 – Stal Mielec zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Lech pozostaje w gronie dw贸ch najpowa偶niejszych kandydat贸w do mistrzostwa Polski. Rak贸w spisuje si臋 jednak znakomicie i podopieczni Macieja Skor偶y musz膮 zanotowa膰 fantastyczn膮 ko艅c贸wk臋 sezonu, je艣li marz膮 o prze艣cigni臋ciu cz臋stochowian. W ostatnim czasie Lech jednak nie przegrywa i w czterech z pi臋ciu swoich poprzednich spotka艅 g贸r膮 by艂 “Kolejorz”. Wydaje si臋, 偶臋 poznaniacy nie powinni mie膰 problemu z rozprawieniem si臋 ze Stal膮 Mielec, kt贸ra, co tu du偶o m贸wi膰, od d艂u偶szego czasu nie zachwyca.

Mielczanie nadal nie mog膮 by膰 pewni utrzymania w PKO BP Ekstraklasie, szczeg贸lnie zwa偶ywszy na ich dyspozycj臋 wiosn膮. Stal wygra艂a zaledwie jedno spotkanie w rundzie wiosennej, natomiast a偶 siedmiokrotnie schodzi艂a z boiska pokonana. Wiele wskazuje a to, 偶e w niedziel臋 mog膮 dozna膰 pora偶ki ju偶 po raz 贸smy, bowiem w meczu z G贸rnikiem 艁臋czna Lech pokaza艂, 偶e w meczach z dru偶ynami z do艂u tabeli nie bierze je艅c贸w.

Lech Pozna艅 – Stal Mielec nasze typy

Typujemy tutaj g艂adkie zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola - nie 1.51 Zagraj

Zagraj 1. po艂owa/ca艂y mecz: Lech/Lech 1.57 Zagraj

Lech Pozna艅 – Stal Mielec kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lecha, kurs: 1.19

remis, kurs: 6.70

wygrana Stali, kurs: 14.50

Lech Pozna艅 – Stal Mielec fakty meczowe

Lech wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Stal wygra艂a na wiosn臋 tylko jeden mecz

W ostatnich pi臋ciu meczach wyjazdowych Stal zapisa艂a na swoim koncie cztery punkty

Lech Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – G贸rnik 艁臋czna 3:0

Wis艂a P艂ock – Lech Pozna艅 0:1

Lech Pozna艅 – Legia Warszawa 1:1

Olimpia Grudzi膮dz – Lech Pozna艅 0:3

艢l膮sk Wroc艂aw – Lech Pozna艅 0:1

Stal Mielec – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Mielec – Warta Pozna艅 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Stal Mielec 3:1

Stal Miele – Cracovia 1:2

Stal Mielec – Bruk-Bet 1:4

Radomiak – Stal Mielec 1:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Pogo艅 Szczecin 鈥 Legia Warszawa (niedziela, 17:30)