Bayern – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (23.04.2022)

Der Klassiker w odpowiedniej oprawie, czyli mecz o tytu艂 dla gospodarzy. Bayern jak wygra, zapewni sobie mistrzostwo przed swoimi kibicami. Chyba nie ma lepszej okazji na takie 艣wi臋towanie. Z kolei Borussia Dortmund w przypadku wygranej mo偶e ju偶 by膰 pewna wicemistrzostwa za obecny sezon. To tak偶e okazja nie do pogardzenia.

Bayern – Borussia Dortmund zapowied藕 (sobota, 18:30)

Mo偶na powiedzie膰, 偶e 12 kwietnia zako艅czy艂 si臋 sezon dla monachijczyk贸w. Bayern odpad艂 z Ligi Mistrz贸w, wcze艣niej odpad艂 z DFB Pokal, a mistrzostwo niemal zapewnione. Teraz jednak trzeba postawi膰 kropk臋 nad i. Okazja dobra, bowiem rywalem wicelider i przysz艂y wicemistrz. Robert Lewandowski i sp贸艂ka zatem b臋d膮 mieli szans臋 zrobi膰 to przeciwko g艂贸wnemu rywalowi, a to powinno smakowa膰 lepiej. Szykuje sie tak偶e ciekawe spotkanie, bowiem spotykaj膮 si臋 dwie najlepsze ofensywy ligi, ale tak偶e kluby, kt贸re w tym sezonie wielokrotnie pokazywa艂y, 偶e im te偶 mo偶na troch臋 goli postrzela膰.

Historia mecz贸w tych ekip tak偶e pokazuje, 偶e to naprawd臋 mecze pe艂ne emocji i goli. W pi臋ciu ostatnich potyczkach pad艂o 艂膮cznie 25 goli, czyli 艣rednia pi臋ciu na mecz. A偶 trzy razy Bayern wygrywa艂 3:2, a poza tym by艂o 3:1 czy 4:2 dla monachijczyk贸w. Borussia Dortmund jest o krok od zapewnienia sobie wicemistrzostwa. Do tego potrzebuj膮 zwi臋kszy膰 o punkt przewag臋 nad RB Lipskiem po tej kolejce. To nie b臋dzie 艂atwe, ale i tak wydaje si臋, 偶e Marco Rose i sp贸艂ka dope艂ni膮 formalno艣ci najp贸藕niej za tydzie艅.

Bayern – Borussia Dortmund fakty meczowe

Mecz lidera z wiceliderem Bundesligi. Obie ekipy dzieli 9pkt r贸偶nicy: 72 do 63 na korzy艣膰 gospodarzy

Bayern w przypadku zwyci臋stwa zapewni sobie kolejne mistrzostwo Niemiec

Borussia Dortmund je艣li w te kolejce zdob臋dzie przynajmniej punkt wi臋cej od RB Lipska, zapewni sobie wicemistrzostwo

Spotkanie dw贸ch najlepszych ofensyw ligi – Bayern 89 goli, Borussia Dortmund 76

W tym sezonie dwukrotnie lepszy okaza艂 si臋 Bayern. 3:1 w Superpucharze oraz 3:2 w lidze

