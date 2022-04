Skra Częstochowa – Odra Opole 🇵🇱 Typy, kursy (24.04.2022)

Niedzielne popo┼éudnie z pierwsz─ů lig─ů sp─Ödzimy ┼Ťledz─ůc rywalizacj─Ö Skry Cz─Östochowa z Odr─ů Opole. Kt├│ra z dru┼╝yn pokusi si─Ö w tej rywalizacji o zgarni─Öcie kompletu punkt├│w?

Skra Cz─Östochowa ÔÇô Odra Opole zapowied┼║ (niedziela, 16:00)

Skra nie znajduje si─Ö ostatnimi czasy w dobrej formie. Ekipa z Cz─Östochowy nie wygra┼éa ┼é─ůcznie od dziewi─Öciu spotka┼ä. W tym czasie gospodarze zanotowali a┼╝ pi─Ö─ç remis├│w oraz cztery pora┼╝ki. Skrze jest obecnie w tabeli bli┼╝ej strefy spadkowej ni┼╝ jej dzisiejszemu rywalowi. Warto r├│wnie┼╝ zaznaczy─ç, ┼╝e dru┼╝yna ze ┼Ül─ůska legitymuje si─Ö ujemnym bilansem bramkowym (23:33).

Odra natomiast gra naprawd─Ö bardzo dobrze. Pi─Ö─ç poprzednich kolejek to dla Opolan a┼╝ trzy zwyci─Östwa oraz dwa remisy. Go┼Ťcie maj─ů na swoim koncie czterdzie┼Ťci jeden punkt├│w, co ca┼éy czas pozwala im walczy─ç o gr─Ö w bara┼╝ach do Ekstraklasy. Do 5. ┼üKSu ┼ü├│d┼║ Odra traci zaledwie punkt, dlatego te┼╝ dla ekipy z Opolszczyzny najwa┼╝niejsza jest w tym momencie regularno┼Ť─ç oraz unikanie wpadek z ni┼╝ej notowanymi rywalami.

Skra Cz─Östochowa ÔÇô Odra Opole nasze typy

W obliczu naprawd─Ö s┼éabej gry gospodarzy, stawiamy w tym meczu na wygran─ů Odry. Ponadto typujemy, ┼╝e b─Ödziemy w tej rywalizacji ┼Ťwiadkami maksymalnie dw├│ch bramek.

Nasze typy Odra Opole 2.38

under 2.5 gole 1.65

Skra Cz─Östochowa ÔÇô Odra Opole kursy bukmacher├│w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůco:

wygrana Skry: 3.10

remis: 3.15

zwyci─Östwo Odry: 2.38

Skra Cz─Östochowa ÔÇô Odra Opole fakty meczowe

Odra wygrała trzy z pięciu poprzednich spotkań.

Skra nie wygrała od dziewięciu meczów.

Odra cały czas walczy o miejsce w barażach.

Skra Częstochowa pięć ostatnich spotkań

Skra Cz─Östochowa ÔÇô G├│rnik Polkowice 2:2

Skra Cz─Östochowa ÔÇô Widzew ┼ü├│d┼║ 2:2

Skra Cz─Östochowa ÔÇô Chrobry G┼éog├│w 2:2

Arka Gdynia ÔÇô Skra Cz─Östochowa 3:2

Rak├│w Cz─Östochowa ÔÇô Skra Cz─Östochowa 2:0

Odra Opole pięć ostatnich spotkań

Odra Opole ÔÇô GKS Tychy 1:1

GKS Katowice ÔÇô Odra Opole 1:3

Odra Opole ÔÇô G├│rnik Polkowice 1:1

Stomil Olsztyn ÔÇô Odra Opole 1:2

Zag┼é─Öbie Lubin ÔÇô Odra Opole 2:0

