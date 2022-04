Chrobry Głogów – Resovia 🇵🇱 Typy, kursy (26.04.2022)

Walka o awans do PKO BP Ekstraklasy rozgorza艂a na dobre. Realn膮 szans臋 na znalezienie si臋 w strefie bara偶owej ma nadal 9 ekip. W艣r贸d nich znajduje si臋 Chrobry G艂og贸w, kt贸ry we wtorek podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Resovi臋.聽

Chrobry G艂og贸w – Resovia zapowied藕 (wtorek, 18:00)

Chrobry G艂og贸w nie radzi sobie w ostatnich tygodniach najlepiej. Na przestrzeni pi臋ciu ostatnich spotka艅 g艂ogowianie dopisali do swojego konta tylko sze艣膰 oczek i ich sytuacja w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy nieco si臋 skomplikowa艂a. Gospodarze potrzebuj膮 zwyci臋stwa, gdy偶 na ich potkni臋cia czekaj膮 ju偶 Sandecja, Odra Opole i 艁KS.

Do G艂ogowa przyjedzie we wtorek Resovia, kt贸ra ma ostatnio spory problem z wygrywaniem mecz贸w. Ekipa z Podkarpacia na dobre zadomowi艂a si臋 w 艣rodku tabeli i w tym momencie nie maj膮 ju偶 wi臋kszych szans na wywalczenie awansu, ale jednocze艣nie nie s膮 zagro偶eni spadkiem. By przypiecz臋towa膰 swoje utrzymanie rzeszowianie potrzebuj膮 jednak jeszcze jednego zwyci臋stwa. Odnie艣膰 je ju偶 we wtorek b臋dzie niezmiernie trudno.

Chrobry G艂og贸w – Resovia nasze typy

Wydaje si臋, 偶e gospodarze powinni zgarn膮膰 we wtorek pe艂n膮 pul臋.

Nasze typy Chrobry G艂og贸w 2.75 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.60 Zagraj

Chrobry G艂og贸w – Resovia kusy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Chrobrego, kurs: 2.75

remis, kurs: 3.0

wygrana Resovii, kurs: 2.75

Chrobry G艂og贸w – Resovia fakty meczowe

Chrobry wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Resovia ma na swoim koncie seri臋 siedmiu kolejnych ligowych mecz贸w bez wygranej

Chrobry nie przegra艂 jeszcze 偶adnego spotkania rundy wiosennej przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮

Chrobry G艂og贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁KS – Chrobry G艂og贸w 0:1

Chrobry G艂og贸w – Korona Kielce 1:1

GKS Jastrz臋bie – Chrobry G艂og贸w 4:2

Skra Cz臋stochowa – Chrobry G艂og贸w 2:2

Chrobry G艂og贸w – Puszcza Niepo艂omice 2:2

Resovia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Resovia – Zag艂臋bie Sosnowiec 0:0

Sandecja – Resovia 0:0

Resovia – Podbeskidzie 1:1

Resovia – Stomil Olsztyn 1:1

Mied藕 Legnica – Resovia 2:1

