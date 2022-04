Warta – Piast 🇵🇱 Typy, kursy (29.04.2022)

Wydaje si臋, 偶e Warta powinna by膰 spokojna o utrzymanie. Mo偶na jednak u siebie postawi膰 kropk臋 nad i. Z kolei Piast Gliwice nadal marzy o dogonieniu Lechii i awansie do europejskich puchar贸w. Ten mecz otworzy weekendowe zmagania w Ekstraklasie.

Warta – Piast zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Spotkanie dw贸ch ekip, kt贸re wiosn膮 spisuj膮 si臋 bardzo dobrze. Dzi臋ki temu nadrabiaj膮 wszystkie straty z jesieni. Warta Pozna艅 przecie偶 by艂a jednym z g艂贸wnych kandydat贸w do spadku. Tymczasem na cztery kolejki przed ko艅cem maj膮 siedem punkt贸w zapasu nad stref膮 spadkow膮. Patrz膮c na dyspozycje ekip z do艂u, nawet bez jakiejkolwiek zdobyczy do ko艅ca sezonu, powinni si臋 spokojnie utrzyma膰. Na pewno jednak Dawid Szulczek i sp贸艂ka zechc膮 wygra膰 jeszcze swoje mecze. Chocia偶by jeden domowy, gdy偶 p贸藕niej czekaj膮 ich derby Poznania rozgrywane… w Grodzisku Wielkopolskim. Tutaj rywal nieco 艂atwiejszy, ale te偶 lekko Zielonym nie b臋dzie.

Piast Gliwice idzie jak burza po swoje. Poza pora偶k膮 z Pogoni膮 na inauguracje wiosny, potem ju偶 nie przegrali. Bilans ekipy Waldemara Fornalika jest kapitalny. Siedem zwyci臋stw i trzy remisy to wynik godny najlepszych ekip w lidze. Ostatnio trzy kolejne mecze wygrane i teraz chcieliby zgarn膮膰 kolejny triumf. Dodajmy do tego fakt, 偶e s膮 pi臋膰 punkt贸w za Lechi膮 Gda艅sk. Czwarte miejsce daje europejskie puchary, a zatem jeszcze w Gliwicach zapewne nadzieja jest. Potrzebne do tego b臋dzie wygrywanie mecz贸w w ko艅c贸wce i liczenie na potkni臋cia gda艅szczan. To pierwsze maj膮 w swoich r臋kach.

Warta – Piast kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Warta wygra, kurs: 2,60

Piast wygra, kurs: 2,90

Remis, kurs: 3,10

Warta – Piast nasze typy

Liczymy na ciekawe widowisko w Grodzisku Wielkopolskim, w kt贸rym padn膮 gole z obu stron. Spodziewamy si臋, 偶e b臋dzie to wyr贸wnany mecz, a zatem remis.

Nasze typy Obie strzel膮 1,95 Zagraj

Zagraj Remis 3,10 Zagraj

Warta – Piast fakty meczowe

Spotkanie 11. z pi膮t膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. Oba zespo艂y dzieli 11pkt: 36 do 47 na korzy艣膰 go艣ci

Piast Gliwice wygra艂 trzy ostatnie mecze

Ekipa W.Fornalika notuje serie 10 mecz贸w bez pora偶ki: 7-3-0

Warta Pozna艅 wiosn膮 wygra艂a 6 z 11. mecz贸w

Zieloni s膮 o krok od utrzymania – siedem punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮. Po tej kolejce mog膮 oficjalnie ju偶 przyklepa膰 pozostanie w Ekstraklasie

Jesieni膮 w Gliwicach g贸r膮 by艂a Warta – 1:0 po golu Zrelaka

