Jagiellonia – Śląsk 🇵🇱 Typy, kursy (30.04.2022)

Oba zespoły lada moment mogą znaleźć się pod kreską. Bliżej do tego mają goście. Śląsk Wrocław przed tygodniem skompromitował się 0:4 z Bruk-Bet Termaliką. Jagiellonia ma nieco większy zapas punktowy, ale w ostatnich trzech spotkaniach zgarnęła ledwie oczko, tracąc 6pkt. Dla jednych i drugich to jest kluczowe spotkanie.

Jagiellonia – Śląsk zapowiedź (sobota, 15:00)

Dla jednych i drugich to nie jest udana runda rewanżowa. Wydawało się, że w Białymstoku i Wrocławiu nie muszą martwić się o utrzymanie. Tymczasem wcale nie musi się to skończyć sukcesem. Co prawda gorszą sytuacje mają piłkarze Śląska, to jednak Jagiellonia nadal musi drżeć. Do końca cztery mecze, a przewaga to ledwie pięć punktów. Jaga w ostatnich trzech meczach zgarnęła tylko punkt, ale straciła przy tym aż 6 goli. Defensywa zdecydowanie nie jest mocną stroną ekipy Piotra Nowaka. To nie jest łatwa runda dla nowego trenera białostoczan, jednak światełkiem w tunelu jest fakt, że kilku zawodników daje nadzieje na przyszłość. Mowa o młodym Miłoszu Matysiku czy też zagranicznych transferach – Marc Gual czy Diego Carioca.

We Wrocławiu trzęsienie ziemi. Porażka 0:4 z ostatnią drużyną w tabeli w takim stylu była kompromitacją. Po tym dyrektor sportowy Dariusz Sztylka oddał się do dyspozycji zarządu, zaś klub zdecydował o zamrożeniu pensji piłkarzom. Pensje i tak muszą zostać wypłacone, ale przynajmniej zarząd pokazał, że “coś” robi. Kłopot w tym, że piłkarze niewiele działają w kierunku utrzymania. Niedawno udało się ograć Wisłę w Płocku, chociaż było to wymęczone i dość przypadkowe zwycięstwo. Potem sensacyjny punkt w Częstochowie, ale na dłuższą metę jest po prostu źle.

Jagiellonia – Śląsk kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Jagiellonia – Śląsk nasze typy

“Wesoła” twórczość w obronach obu ekip może służyć temu, że zobaczymy trochę bramek w sobotnie popołudnie w Białymstoku.

Jagiellonia – Śląsk fakty meczowe

Spotkanie 12. z 14. drużyną Ekstraklasy. Oba kluby dzielą 2pkt: 34 do 32 na korzyść gospodarzy

Jedni i drudzy nie mogą być pewni utrzymania w lidze. Jagiellonia ma 5, a Śląsk 3pkt przewagi nad strefą spadkową

Jagiellonia wiosną wygrała tylko dwa mecze – z Zagłębiem i Górnikiem Zabrze. Ostatnie trzy gry to zaledwie 1pkt i aż sześć straconych goli

Śląsk Wrocław nie wygrał czterech ostatnich meczów, zdobywając w nich dwa punkty. Przed tygodniem skompromitował się porażką 0:4 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza

Jesienią we Wrocławiu padł remis 2:2

