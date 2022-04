Cracovia – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (01.05.2022)

Jedni ju偶 s膮 bezpieczni, drudzy graj膮 o utrzymanie. To oznacza, 偶e Cracovia “powalczy” o spadek lokalnego rywala. Z kolei Wis艂a Krak贸w gra o 偶ycie. To zapowiada jedne z najciekawszych derb贸w w ostatnim czasie.

Cracovia – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Pasy w ostatnich tygodniach notuj膮 udane wyniki. 9pkt w czterech ostatnich grach to naprawd臋 rezultat godny uwagi. Trzy wygrane聽 – nad Stal膮, Zag艂臋biem i Radomiakiem – robi膮 wra偶enie. W tym czasie tylko Warta okaza艂a si臋 lepsza. Nie pada w tych meczach zbyt wiele goli, ale nie to jest najwa偶niejsze. Teraz Cracovia staje te偶 przed szans膮 na podw贸jny rewan偶. Jesieni膮 przegra艂a derby na Reymonta, a dodatkowo kilka lat temu po meczu na stadionie lokalnego rywala od艣piewano im piosnk臋 “Time to say goodbye”, gdy Pasy spada艂y do I ligi. Mo偶na odwr贸ci膰 sytuacje, pokona膰 Bia艂膮 Gwiazd臋 i przybli偶y膰 j膮 do spadku.

Wis艂a Krak贸w na kraw臋dzi. Niby tylko dwa punkty straty do bezpiecznej strefy, ale 艂atwo nie maj膮. Wydawa艂o si臋, 偶e po remisie z Piastem i wygranej nad G贸rnikiem wszystko p贸jdzie do przodu. Tymczasem nie wykorzystali szansy na komplet punkt贸w we Wroc艂awiu. W ostatni poniedzia艂ek przegrali 3:4 z Wis艂膮 P艂ock. Wyszli ze stanu 1:3 na 3:3, a w ostatnich sekundach meczu fatalny b艂膮d pope艂ni艂 Elvis Manu dotykaj膮c pi艂k臋 r臋k膮. Holender sprokurowa艂 karnego, kt贸ry zako艅czy艂 ich marzenia o punkcie. To mog艂o podci膮膰 skrzyd艂a w takim meczu, a morale b臋d膮 kluczowe przed derbami i przed ko艅c贸wk膮 sezonu.

Cracovia – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Cracovia wygra, kurs: 2,05

Wis艂膮 wygra, kurs: 3,75

Remis, kurs: 3,35

Cracovia – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Typujemy sporo goli w tym meczu. Go艣cie maj膮 k艂opoty w defensywie, ale graj膮 ofensywnie, wi臋c powinno by膰 ciekawie w derbach.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 bramki 2,05 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,90 Zagraj

Cracovia – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Mecz 贸smej z 16. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 12pkt: 41 do 29 na korzy艣膰 gospodarzy

Cracovia ju偶 nie gra o nic – 11pkt straty do puchar贸w i 12 przewagi nad stref膮 spadkow膮

Wis艂a Krak贸w otwiera stref臋 spadkow膮 i ma dwa punkty straty do Zag艂臋bia Lubin

Pasy wygra艂y trzy z czterech ostatnich spotka艅 w lidze

Bia艂a Gwiazda zgarn臋艂a pi臋膰 punkt贸w w tym czasie, ale straci艂a a偶 8 goli

W pierwszych derbach w tym sezonie Wis艂a wygra艂a 1:0 po golu Yawa Yeboaha

