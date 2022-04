Sandecja – Podbeskidzie 🇵🇱 Typy, kursy (28.04.2022)

Sandecja wci─ů┼╝ pozostaje w grze o awans do PKO BP Ekstraklasy. By zapewni─ç sobie udzia┼é w bara┼╝ach o elit─Ö potrzebuj─ů jednak dopisa─ç do swojego konta jeszcze kilka punkt├│w. Dogodna ku temu okazja pojawi si─Ö ju┼╝ w czwartek, kiedy s─ůdeczanie zmierz─ů si─Ö na w┼éasnym terenie z Podbeskidziem.┬á

Sandecja – Podbeskidzie zapowied┼║ (czwartek, 18:00)

Dyspozycja gospodarzy pozostawia w ostatnim czasie wiele do ┼╝yczenia. Sandecja zdo┼éa┼éa wygra─ç tylko jeden z pi─Öciu ostatnich mecz├│w i ich sytuacja w tabeli znacznie si─Ö pogorszy┼éa. Co prawda s─ůdeczanie ca┼éy czas plasuj─ů si─Ö na sz├│stym, premiowanym udzia┼éem w bara┼╝ach o Ekstraklas─Ö, miejscu, ale rywale siedz─ů im na ogonie. Jedn─ů z ekip, kt├│ra czyha na potkni─Öcia Sandecji jest Podbeskidzie, kt├│re przyjedzie w czwartek do Nowego S─ůcza, by utrudni─ç ┼╝ycie gospodarzom i nieco u┼éatwi─ç swoje.

Zesp├│┼é z Bielska-Bia┼éej zajmuje bowiem na ten moment dopiero dziesi─ůte miejsce w tabeli, ale ich strata do strefy bara┼╝y, a co za tym idzie, do Sandecji wynosi zaledwie cztery punkty. Oznacza to, ┼╝e w przypadku wygranej Podbeskidzie zmniejszy┼éoby swoj─ů strat─Ö do ekipy z Nowego S─ůcza to zaledwie jednego oczka. Obie ekipy maj─ů wi─Öc o co walczy─ç i z pewno┼Ťci─ů b─Ödzie to bardzo zaci─Öte spotkanie.

Sandecja – Podbeskidzie nasze typy

Bukmacherzy daj─ů nieco wi─Öksze szanse dru┼╝ynie go┼Ťci, cho─ç nas nie zdziwi┼éoby, gdyby to starcie zako┼äczy┼éo si─Ö remisem.

Nasze typy Remis 3.10

Poniżej 2.5 gola 1.59

Sandecja – Podbeskidzie kursy bukmacher├│w

Bukmacher LV BET przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Sandecji, kurs: 3.10

remis, kurs: 3.10

wygrana Podbeskidzia, kurs: 2.40

Sandecja – Podbeskidzie fakty meczowe

Sandecja wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich ligowych spotkań

Podbeskidzie nie wygra┼éo jeszcze wiosn─ů ┼╝adnego meczu w lidze

Sandecja strzeliła w tym sezonie tylko 34 gole, co jest ósmym najgorszym wynikiem w lidze

Sandecja – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Mied┼║ Legnica – Sandecja 0:0

Sandecja – Resovia 0:0

┼üKS – Sandecja 3:2

Sandecja – GKS Jastrz─Öbie 2:0

Sandecja – Korona Kielce 2:2

Podbeskidzie – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Podbeskidzie – Stomil Olsztyn 0:1

Podbeskidzie – Mied┼║ Legnica 1:1

Resovia – Podbeskidzie 1:1

Korona Kielce – Podbeskidzie 1:2

Podbeskidzie – ┼üKS 1:1

