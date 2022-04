Miedź Legnica – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (30.04.2022)

Miedź Legnica może w sobotę zrobić ważny krok w kierunku zapewnienia sobie awansu do PKO BP Ekstraklasy. Legniczanie podejmą przed własną publicznością drużynę Chrobrego Głogów.

Miedź Legnica – Chrobry Głogów zapowiedź (sobota, 12:40)

Miedź Legnica przeżywała w ostatnim czasie trudny okres. Gospodarze sobotniego spotkania rozegrali trzy kolejne spotkania, w których nie potrafili zgarnąć pełnej puli punktów. Ostatnio legniczanom udało się przełamać i triumfować na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz przed Miedzią starcie z rywalem z wyższej półki, bowiem do Legnicy przyjedzie walczący o awans do Ekstraklasy Chrobry Głogów.

Głogowianie zdołali zwyciężyć tylko w jednym z pięciu ostatnich spotkań. Nie zmienia to jednak faktu, że cały czas pozostają poważnym kandydatem do udziału w barażach o Ekstraklasę. Z pewnością Chrobremu przydałoby się jeszcze przynajmniej jedno zwycięstwo, by poczuć się nieco pewniej, bowiem siódma w tabeli Odra Opole ma w tym momencie cztery punkty straty do Głogowian. O triumf w meczu z Miedzią może być jednak trudno.

Miedź Legnica – Chrobry Głogów nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania wydają się być gospodarze.

Nasze typy Miedź Legnica 1.61 Zagraj

Zagraj Obie drużyny strzelą gola - nie 1.73 Zagraj

Miedź Legnica – Chrobry Głogów kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował następujące kursy na to spotkanie:

wygrana Miedzi, kurs: 1.61

remis, kurs: 3.90

wygrana Chrobrego, kurs: 5.50

Miedź Legnica – Chrobry Głogów fakty meczowe

Miedź Legnica wygrała dwa spośród pięciu ostatnich meczów w lidze

Chrobry wygrał jedno spośród pięciu ostatnich spotkań

W pięciu ostatnich meczach Chrobry stracił aż dziesięć bramek

Miedź Legnica – pięć ostatnich spotkań

Zagłębie Sosnowiec – Miedź Legnica 1:2

Miedź Legnica – Sandecja 0:0

Podbeskidzie – Miedź Legnica 1:1

Miedź Legnica – Stomil Olsztyn 1:2

Miedź Legnica – Resovia 2:1

Chrobry Głogów – pięć ostatnich spotkań

Chrobry Głogów – Resovia 3:3

ŁKS – Chrobry Głogów 0:1

Chrobry Głogów – Korona Kielce 1:1

GKS Jastrzębie – Chrobry Głogów 4:2

Skra Częstochowa – Chrobry Głogów 2:2

