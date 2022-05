Roma – Leicester 🇮🇹 Typy, kursy (05.05.2021)

W zasadzie tylko trzech Polak贸w pozosta艂o w grze o fina艂 europejskich rozgrywek. Szymon Marciniak jako s臋dzia, za艣 w LKE swoje szans臋 maj膮 Arkadiusz Milik i Nicola Zalewski. Ten drugi razem z Rom膮, kt贸ra postawi艂a wszystko na jedn膮 kart臋. To oni b臋d膮 faworytem rewan偶u z Leicester.

Roma – Leicester zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Dla Anglik贸w wygrana w LKE to jedyna szansa na europejskie puchary w kolejnym sezonie. Triumf w nowych rozgrywkach da艂by im faz臋 grupow膮 Ligi Europy w nowym sezonie. To dla nich zatem ostatnia deska ratunku. Tym bardziej 偶e ostatnio w lidze kompletnie im nie idzie. Cztery mecze i zaledwie dwa punkty. Ponadto remis w pierwszym meczu z Rom膮 tak偶e nie stawia ich w uprzywilejowanej pozycji przed rewan偶em. Mimo tego nikt nie b臋dzie ich skre艣la艂. Zw艂aszcza 偶e ju偶 trzy mecze po kontuzji rozegra艂 Jamie Vardy, wi臋c ro艣nie prawdopodobie艅stwo na to, 偶e zobaczymy za chwil臋 jego lepsz膮 wersj臋.

Roma tak偶e ostatnio nie wygrywa. Z Napoli i Interem mo偶na to by艂o wliczy膰 w bilans. Jednak 0:0 z Boloni膮 to efekt zamieszania sk艂adem. Jose Mourinho postawi艂 wszystko na LKE. Mo偶e sobie na to pozwoli膰, bowiem p贸ki co ich udzia艂 w europejskich pucharach w kolejnym sezonie nie jest zagro偶ony. Co prawda dogoni艂o ich Lazio, ale maj膮 jeszcze trzy punkty nad Fiorentin膮 oraz Atalant膮. Portugalski szkoleniowiec jednak chce przede wszystkim triumfu w rozgrywkach. Presti偶? Tak nakr臋ci艂 kibic贸w, 偶e zrobili z tego Lig臋 Mistrz贸w. Pe艂ne Olimpico nikogo ju偶 nie dziwi, a to mo偶e ponie艣膰 Giallorossich do wygranej.

Roma – Leicester kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Roma wygra, kurs: 2,13

Leicester wygra, kurs: 3,35

Remis, kurs: 3,30

Roma – Leicester nasze typy

Stawiamy na gole po obu stronach, podobnie jak by艂o to w pierwszym meczu. Ostatecznie typujemy wygran膮 gospodarzy. Roma idzie zdecydowanie w kierunku tego trofeum i na LKE stawia wszystkie si艂y.

Nasze typy Roma 2,13 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,79 Zagraj

Roma – Leicester fakty meczowe

Mecz o fina艂 Ligi Konferencji Europy. W Anglii pad艂 remis 1:1

Roma w wiosennych meczach europejskich puchar贸w wygra艂a tylko dwa z pi臋ciu spotka艅

Rzymianie nie wygrali czterech ostatnich gier we wszystkich rozgrywkach

Leicester nie wygra艂o pi臋ciu kolejnych mecz贸w na wszystkich frontach

Lisy wygra艂y cztery mecze wiosn膮 w LKE. Jednak gra艂y tak偶e w 1/16 fina艂u z du艅skim Randers, gdzie nadrobili dwie wygrane

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Rangers – Lipsk (czwartek, 21:00)