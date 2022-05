Skra Częstochowa – Stomil Olsztyn 🇵🇱 Typy, kursy (06.05.2022)

32. kolejka Fortuna 1 Ligi rozpocznie si臋 w Be艂chatowie, gdzie na Stadionie Miejskim Skra Cz臋stochowa podejmowa膰 b臋dzie Stomil Olsztyn. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego spotkania!



Skra Cz臋stochowa – Stomil Olsztyn zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Skra Cz臋stochowa w ostatnich tygodniach niebezpiecznie zbli偶y艂a si臋 do strefy spadkowej. Widmo 2 Ligi uda艂o si臋 oddali膰 przy okazji poniedzia艂kowego starcia z GKS-em Tychy, kiedy Skra wygra艂a 1:0. W tym momencie ich przewaga nad szesnastym Stomilem Olsztyn wynosi sze艣c oczek.

I to w艂a艣nie z tym Stomilem ekipie Skry przyjdzie zagra膰 w pi膮tkowy wiecz贸r. Olsztynianie ca艂y czas walcz膮 o to, by wyj艣膰 ponad stref臋 spadkow膮. W ostatnich trzech meczach zesp贸艂 z Warmii zdo艂a艂 wygra膰 z GKS-em Tychy oraz Podbeskidziem. Dobra passa nie zosta艂a jednak podtrzymana przy okazji poniedzia艂kowej potyczki przeciwko Sandecji, bowiem to “S膮czersi” triumfowali 1:0.

Skra Cz臋stochowa – Stomil Olsztyn nasze typy

W tym meczu niezwykle trudno wskaza膰 faworyta, dlatego stawiamy na podzia艂 punkt贸w.

Nasze typy REMIS 3.20 ZAGRAJ

ZAGRAJ REMIS DO PRZERWY I W CA艁YM MECZU 4.55 ZAGRAJ

Skra Cz臋stochowa – Stomil Olsztyn kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Skry, kurs: 2.46

remis, kurs: 3.20

wygrana Stomilu, kurs: 2.84

Skra Cz臋stochowa – Stomil Olsztyn fakty meczowe

Skra ma sze艣膰 punkt贸w przewagi nad Stomilem i stref膮 spadkow膮

Stomil wygra艂 2 spo艣r贸d 3 ostatnich spotka艅

Skra wygra艂a w 2022 roku jeden mecz

Skra Cz臋stochowa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Skra – GKS Tychy 1:0

GKS Katowice – Skra 3:0

Skra – Odra Opole 2:2

Skra – G贸rnik Polkowice 2:2

Skra – Widzew 艁贸d藕 2:2

Stomil Olsztyn pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sandecja Nowy S膮cz – Stomil 1:0

Stomil – GKS Tychy 2:1

Podbeskidzie – Stomil 0:1

Stomil – GKS Katowice 0:1

Mied藕 Legnica – Stomil 1:2