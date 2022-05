Raków – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (08.05.2022)

Kluczowy mecz dla gospodarzy. Rak贸w 艣wie偶o po zdobyciu Pucharu Polski. Teraz nie ma jednak czasu na 艣wi臋towanie. Czas walczy膰 o pierwsze mistrzostwo dla Cz臋stochowy. Trzy wygrane i tytu艂 b臋dzie dla nich. Musz膮 zacz膮膰 od Cracovii.

Rak贸w – Cracovia zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Cracovia gra ju偶 jedynie o pozostanie na 贸smym miejscu, ewentualnie zechc膮 powalczy膰 o wyprzedzenie Radomiaka czy Wis艂y P艂ock. Ani spadku, ani puchar贸w nie b臋dzie przy Ka艂u偶y. Sezon niez艂y, w ko艅cu wypadni臋cie poza pierwsz膮 po艂ow臋 tabeli im nie grozi. To te偶 efekt niez艂ej ko艅c贸wki. W ostatnich pi臋ciu meczach bilans 3-1-1, czym wykorzystali do艣膰 przyjazny terminarz. Teraz przed nimi spotkania z Rakowem, Wis艂膮 P艂ock oraz Legi膮, kt贸rymi zako艅cz膮 sezon 2021/2022.

Rak贸w Cz臋stochowa ju偶 z nieco mniejsz膮 presj膮. Maj膮 w ko艅cu trofeum za te rozgrywki. Mowa o Pucharze Polski, kt贸ry wygrali z Lechem w Warszawie. Nie do艣膰, 偶e ju偶 co艣 wygrali, to jeszcze maj膮 przewag臋 psychologiczn膮 nad Kolejorzem. Lechici na musiku, gdy偶 brak mistrzostwa b臋dzie katastrof膮 w Poznaniu. Z kolei Rak贸w chce zgarn膮膰 tytu艂, ale nic nie musi. Maj膮 minimaln膮 przewag臋, co daje im o tyle komfort, 偶e komplet punkt贸w zapewni im tytu艂 bez ogl膮dania si臋 na rywali. Teraz Cracovia graj膮ca o nic i podobnie b臋dzie na koniec, gdy zagraj膮 z Lechi膮. Po drodze jedynie starcie z Zag艂臋biem broni膮cym si臋 o utrzymanie i to tamto spotkanie jest uznawane – paradoksalnie – za najtrudniejsze w drodze po z艂oty medal.

Rak贸w – Cracovia kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Rak贸w wygra, kurs: 1,45

Cracovia wygra, kurs: 8

Remis, kurs: 4,40

Rak贸w – Cracovia nasze typy

Idziemy w wygran膮 gospodarzy oraz liczymy na przynajmniej trzy gole w tym spotkaniu. By膰 mo偶e go艣cie nieco pomog膮 w tym typie.

Nasze typy Rak贸w 1,45 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj

Rak贸w – Cracovia fakty meczowe

Spotkanie lidera z 贸sm膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dziel膮 23pkt: 65 do 42 na korzy艣膰 gospodarzy

Rak贸w kilka dni temu zgarn膮艂 drugi z rz臋du Puchar Polski

Cz臋stochowianie niemal po r贸wno punktuj膮 u siebie i na wyjazdach: 32 do 33 na korzy艣膰 delegacji

Cracovia pod tym wzgl臋dem jest podobna – 23 do 19 na korzy艣膰 mecz贸w domowych

Pasy zgarn臋艂y 10pkt w ostatnich pi臋ciu meczach, przegrywaj膮c jedynie z Wart膮 w Grodzisku

Jesieni膮 Cracovia wygra艂a 1:0 po genialnym trafieniu Otara Kakabadze

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze