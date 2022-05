Widzew – Resovia 🇵🇱 Typy, kursy (7.05.2022)

Po wygranej w derbach 艁odzi, Widzew staje przed kolejn膮 wielk膮 szans膮, by znacznie zbli偶y膰 si臋 do awansu do PKO BP Ekstraklasy. Tym razem rywalem 艂odzian b臋dzie Resovia.聽

Widzew – Resovia zapowied藕 (sobota, 18:00)

Gdyby nie wpadka z Koron膮 Kielce, Widzew by艂by ju偶 dos艂ownie o krok od tego, by przypiecz臋towa膰 sw贸j awans do elity. Z kielczanami pi艂karze Janusza Nied藕wiedzia jednak przegrali i gra toczy si臋 dalej. Na艂adowani pozytywn膮 energi膮 po zwyci臋stwie nad 艁KS-em pi艂karze Widzewa podejm膮 w sobot臋 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 Resovii. Wydaje si臋, 偶e b臋d膮 w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem i powinni dopisa膰 do swojego konta kolejne trzy oczka.

Resovia bowiem to dru偶yna ze 艣rodka w tabeli, kt贸ra w ostatnich tygodniach popad艂a ju偶 w zupe艂n膮 przeci臋tno艣膰. Pi艂karze z Podkarpacia wygrali tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, ale przy tym nie przegrali 偶adnego z nich. Resovii przytrafi艂a si臋 bowiem seria pi臋ciu kolejnych remis贸w. Pora na prze艂amani przysz艂a 1 maja w meczu z Ark膮 Gdynia, kt贸r膮 rzeszowianie rozbili a偶 4:1. Czy b臋d膮 w stanie sprawi膰 niespodziank臋 podczas wyjazdu do 艁odzi?

Widzew – Resovia nasze typy

Spodziewamy si臋 tutaj zwyci臋stwa Widzewa, cho膰 Resovia powinna zdoby膰 w tym meczu przynajmniej jednego gola.

Nasze typy Widzew 1.78

Obie drużyny strzelą gola 1.90

Widzew – Resovia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Widzewa, kurs: 1.78

remis, kurs: 3.50

wygrana Resovii, kurs: 4.60

Widzew – Resovia fakty meczowe

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Resovii

Go艣cie przegrali trzy z pi臋ciu ostatnich wyjazdowych mecz贸w o stawk臋, pozosta艂e dwa zremisowali

W pi臋ciu z siedmiu ostatnich spotka艅 Resovia strzela艂a przynajmniej jednego gola

Widzew – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁KS – Widzew 0:1

Widzew – Korona Kielce 1:2

GKS Jastrz臋bie – Widzew 0:2

Widzew – Puszcza Niepo艂omice 1:0

Skra Cz臋stochowa – Widzew 2:2

Resovia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Resovia – Arka Gdynia 4:1

Chrobry G艂og贸w – Resovia 3:3

Resovia – Zag艂臋bie Sosnowiec 0:0

Sandecja – Resovia 0:0

Resovia – Podbeskidzie 1:1

