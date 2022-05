Arka Gdynia – Miedź Legnica 🇵🇱 Typy, kursy (8.05.2022)

Mied┼║ Legnica jest ju┼╝ pewna awansu do PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze niedzielnego spotkania nie mog─Ö jednak cieszy─ç si─Ö jeszcze takim komfortem i je┼Ťli marz─ů o wywalczeniu bezpo┼Ťredniego awansu, to bardzo mile widziane by┼éoby zwyci─Östwo nad liderem Fortuna 1. Ligi.┬á

Arka Gdynia – Mied┼║ Legnica zapowied┼║ (niedziela, 12:40)

W ubieg┼éym tygodniu Arka nie wykorzysta┼éa swojej szansy, by wskoczy─ç na drugie miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi i uleg┼éa Resovii a┼╝ 1:4. W ten oto spos├│b faworytem do zaj─Öcia drugiej pozycji sta┼é si─Ö ┼é├│dzki Widzew. Gdynianie trac─ů jednak do ekipy z ┼üodzi zaledwie dwa punkty i mog─ů liczy─ç, ┼╝e potkni─Öcie Widzewa pozwoli im wyprzedzi─ç ┼éodzian. By da─ç sobie szanse na bezpo┼Ťredni awans Arka musi jednak sama wygrywa─ç. W niedziel─Ö wcale nie b─Ödzie o to ┼éatwo, gdy┼╝ do Gdyni przyjedzie zesp├│┼é Miedzi Legnica.

Legniczanie mog─ů ju┼╝ podchodzi─ç do swoich kolejnych spotka┼ä ze wzgl─Ödnym spokojem, bowiem zdo┼éali ju┼╝ zapewni─ç sobie awans do PKO BP Ekstraklasy. Zwyci─Östwem nad Chrobry G┼éog├│w Mied┼║ udowadnia jednak, ┼╝e legniczanom nadal nie brakuje koncentracji, Je┼Ťli go┼Ťcie zagraj─ů w niedziel─Ö na 100%, to Arka mo┼╝e mie─ç spore problemy z wywalczeniem jakichkolwiek punkt├│w, jednak wydaje si─Ö, ┼╝e w obecnych okoliczno┼Ťciach to gospodarze s─ů minimalnym faworytem tego starcia.

Arka Gdynia – Mied┼║ Legnica nasze typy

Arka nie b─Ödzie mia┼éa ┼éatwo, ale gdynianie b─Öd─ů wyj─ůtkowo zmotywowani, by wywalczy─ç pe┼én─ů pul─Ö w niedzielnym starciu.

Nasze typy Arka Gdynia 2.0 Zagraj

Zagraj Obie dru┼╝yny strzel─ů gola 1.85 Zagraj

Arka Gdynia – Mied┼║ Legnica kursy bukmacher├│w

Bukmacher Superbet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Arki, kurs: 2.0

remis, kurs: 3.50

wygrana Miedzi, kurs: 3.55

Arka Gdynia – Mied┼║ Legnica fakty meczowe

Miedź wygrała zaledwie dwa z pięciu ostatnich spotkań

Arka wygra┼éa cztery spo┼Ťr├│d pi─Öciu ostatnich spotka┼ä

Arka nie przegrała jeszcze w tym żadnego domowego meczu w rozgrywkach ligowych

Arka Gdynia – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Resovia – Arka Gdynia 4:1

Arka Gdynia – ┼üKS 2:0

Korona Kielce – Arka Gdynia 1:2

Arka Gdynia – GKS Jastrz─Öbie 3:2

Puszcza Niepo┼éomice – Arka Gdynia 2:3

Mied┼║ Legnica – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Mied┼║ Legnica – Chrobry G┼éog├│w 1:0

Zag┼é─Öbie Sosnowiec – Mied┼║ Legnica 1:2

Mied┼║ Legnica – Sandecja 0:0

Podbeskidzie – Mied┼║ Legnica 1:1

Mied┼║ Legnica – Stomil Olsztyn 1:2

