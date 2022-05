AZ Alkmaar – Ajax 🇳🇱 Typy, kursy (8.05.2022)

W niedzielnym spotkaniu Eredivisie lider zmierzy si臋 z pi膮t膮 si艂膮 tabeli. Ajax czeka wyjazd do Alkmaaru, gdzie przyjdzie im zmierzy膰 si臋 z tamtejszym AZ.

AZ Alkmaar – Ajax zapowied藕 (niedziela, 14:30)

AZ Alkmaar mo偶e czu膰 si臋 stosunkowo bezpiecznie na swojej pi膮tej pozycji. Gospodarze niedzielnego spotkania ju偶 na pewno nie zako艅cz膮 rywalizacji ni偶ej. Ekipa z Alkmaaru ma jednak nadal szanse, by wyprzedzi膰 Twente i uplasowa膰 si臋 na czwartej lokacie, co da艂oby im pewne pewne miejsce w Lidze Konferencji Europy. By zr贸wna膰 si臋 punktami z czwart膮 si艂膮 w tabeli, AZ potrzebuje jednego zwyci臋stwa. W meczu z Ajaxem o pe艂n膮 pul臋 mo偶e by膰 jednak niezmiernie trudno.

Pi艂karze z Amsterdamu plasuj膮 si臋 na pierwszym miejscu w tabeli, ale wci膮偶 nie mog膮 by膰 pewni zdobycia mistrzowskiego tytu艂u. Drugie PSV ma bowiem zaledwie cztery oczka straty do amsterdamczyk贸w i wystarczy zaledwie jedno powa偶niejsze potkni臋cie, by ta strata zmala艂a do tylko jednego punktu. Zwyci臋stwo w meczu z AZ jest wi臋c dla Ajaxu obowi膮zkiem.

AZ Alkmaar – Ajax nasze typy

Wydaje si臋, 偶e Ajax nie powinien mie膰 problem贸w z wygraniem tego spotkania.

Nasze typy Ajax 1.67 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.60 Zagraj

AZ Alkmaar – Ajax kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana AZ, kurs: 4.0

remis, kurs: 4.35

wygrana Ajaksu, kurs: 1.67

AZ Alkmaar – Ajax fakty meczowe

AZ wygra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich domowych mecz贸w ligowych

Ajax wygra艂 pi臋膰 ostatnich spotka艅 w Eredivisie

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Ajaksu

AZ Aklmaar – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sparta Rotterdam – AZ 1:1

AZ – Heerenveen 2:1

Zwolle – AZ 2:1

AZ – Vitesse 3:1

Willem II – AZ 2:2

Ajax – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ajax – Zwolle 3:0

Nijmegen – Ajax 0:1

PSV – Ajax 2:1

Ajax – Sparta Rotterdam 2:1

Groningen – Ajax 1:3

