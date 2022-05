Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz 🇵🇱 Typy, kursy (09.05.2022)

Drugi mecz tych ekip w tym sezonie ligowym i drugi w… Sosnowcu. Jesienią 1:1, gdy formalnym gospodarzem była Sandecja. Teraz wszystko w normie, a oba zespoły mają o co walczyć. Zagłębie o utrzymanie, goście o baraże i awans do Ekstraklasy.

Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Gospodarzom w zasadzie wystarczy wygrana do utrzymania. Trzy punkty przewagi nad pierwszym spadkowiczem – Stomilem – oznacza, że potem tylko jakiś kataklizm w postaci małej tabeli mógłby wyeliminować z grona pierwszoligowców sosnowiczan. Zagłębie chce się utrzymać, by nowy sezon zainaugurować w tej samej lidze, ale już na “nowym Ludowym”. Lada moment stary obiekt pójdzie w zapomnienie, a Zagłębie przeniesie się infrastrukturalnie do XXI wieku. W ostatnich tygodniach forma ekipy woj. śląskiego w kratkę. Przegrali z Miedzią czy Koroną, ale trudno mieć o takie porażki pretensje. Były remisy z ŁKS-em czy Resovią, ale w majówkę pokonali Podbeskidzie w Bielsku.

Sandecja także w podobnej dyspozycji. Szkopuł w tym, że oni będą mieli nieco trudniej o osiągnięcie swojego celu z taką grą. Pokonali w miniony poniedziałek Stomil 1:0, ale to była pierwsza wygrana od kwietniowej wygranej z GKS-em Jastrzębie. Zresztą w ostatnim czasie potrafili pokonać tylko ekipy ze strefy spadkowej. Poza tym porażki w Łodzi(ŁKS) oraz u siebie z PBB. Zremisowali jednak w Legnicy, co można poczytywać za sukces. Trudno przewidzieć, w jakiej dyspozycji będzie drużyna Dariusza Dudka w kolejnym meczu. Dla niego to też szczególny mecz. Wcześniej pracował przecież w Sosnowcu i nie była to udana przygoda…

Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz fakty meczowe

Spotkanie 15. z 8. drużyną tabeli I ligi. Obie ekipy dzieli 11pkt: 34 do 45 na korzyść gości

Zagłębie Sosnowiec ma trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. W przypadku wygranej praktycznie zapewni sobie utrzymanie w I lidze

Sandecja Nowy Sącz ma oczko straty do strefy barażowej. Zwycięstwo daje awans nawet na piąte miejsce

Jesienią było 1:1, ale mecz został rozegrany w Sosnowcu. Wtedy Sandecja grała jako gospodarz.

