Granada – Athletic Bilbao 🇪🇸 Typy, kursy (10.05.2022)

Granada nadal walczy o utrzymanie w La Liga. Już w poniedziałek zawodnicy z Andaluzji będą mieli okazję dopisać do swojego konta niezwykle cenne trzy punkty. Przed własną publicznością zmierzą się z Athletikiem Bilbao.

Granada – Athletic Bilbao zapowiedź (wtorek, 20:00)

Granada ma ostatnio naprawdę niezłą passę, ale ekipa z Andaluzji nadal nie może być pewna utrzymania. Dwa remisy i spektakularne zwycięstwo nad Mallorcą znacznie przybliżyło Granadę do tego celu, ale do zapewnienia sobie utrzymania gospodarzom wtorkowego spotkania wciąż trochę brakuje. Zwycięstwo nad zespołem z Bilbao znacznie przybliżyło by ich do tego, ale z pewnością nie będzie to proste.

Athletic bowiem przegrał zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań i nadal liczy się w grze o europejskie puchary. Ekipa z Baskonii na pewno więc łatwo nie odpuści wtorkowego spotkania. Ostatnie wyniku Athleticu robią wrażenie, bowiem klub z Bilbao zdołał wywalczyć pełną pulę punktów w meczu z Atletico Madryt. Tym razem rywal jest z nieco niższej półki, jednak wcale nie oznacza to, że poniedziałkowe starcie będzie dla Athleticu spacerkiem.

Granada – Athletic Bilbao nasze typy

Faworytem tego spotkania będzie mimo wszystko drużyna gości.

Nasze typy Athletic Bilbao 2.02 Zagraj

Zagraj Poniżej 2.5 gola 1.83 Zagraj

Granada – Athletic Bilbao kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Granady, kurs: 3.90

remis, kurs: 3.45

wygrana Athleticu, kurs: 2.02

Granada – Athletic Bilbao fakty meczowe

Granada nie przegrała żadnego z trzech ostatnich spotkań

Athletic przegrał tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Ostatnie starcie tych drużyn zakończyło się remisem

Granada – pięć ostatnich spotkań

Mallorca – Granada 2:6

Granada – Celta Vigo 1:1

Atletico Madryt – Granada 0:0

Granada – Levante 1:4

Sevilla – Granada 4:2

Athletic Bilbao – pięć ostatnich spotkań

Athletic Bilbao – Valencia 0:0

Athletic Bilbao – Atletico Madryt 2:0

Cadiz – Athletic Bilbao 2:3

Athletic Bilbao – Celta Vigo 0:2

Villareal – Athletic Bilbao 1:1

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Zagłębie Sosnowiec – Sandecja Nowy Sącz (poniedziałek, 18:00)