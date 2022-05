Aston Villa – Liverpool. Typy, kursy (10.05.2022)

Szansę na mistrzostwo dla The Reds mocno spadły po weekendzie. Remis z Tottenhamem oraz wygrana Manchesteru City oznacza, że teraz tracą trzy punkty i dodatkowo mają gorszy bilans bramkowy. Przed nimi jednak trzy spotkania, w których z pewnością zagrają na maksa. Mimo że za kilka dni finał Pucharu Anglii z Chelsea. Na drodze jednak Aston Villa z dobrymi znajomymi.

Aston Villa – Liverpool zapowiedź (wtorek, 21:00)

LFC nadal marzy o poczwórnej koronie. Jednak Premier League ma najdłuższą drogę do trofeum. W Pucharze Anglii oraz Lidze Mistrzów zostały finały. Tam wystarczy “tylko” pokonać Chelsea i Real Madryt i można zawiesić złote medale na szyjach. Tutaj trzy mecze do końca i trzeba wygrać wszystko. Do tego liczyć na przynajmniej jedno potknięcie Manchesteru City i odrobienie strat w bramkach. To sporo warunków do spełnienia, ale Juergen Klopp i spółka na pewno się nie poddadzą, póki piłka będzie w grze. Tym bardziej że okazja na tyle trofeów jednocześnie może się szybko nie powtórzyć.

Po drugiej stronie starzy znajomi. Jest Steven Gerrard na ławce trenerskiej oraz Philippe Coutinho w składzie. Tego drugiego Aston Villa chciałaby wykupić z Barcelony. Nie za 40 milionów, jakie są zapisane w klauzuli wypożyczenia, ale za połowę, a może i mniej, tego. The Villans już nie mają o co grać, ale przerwali fatalną serię, którą mieli do niedawna. Wtedy cztery porażki z rzędu, potem przyszedł remis, a ostatnio dwie wygrane. To dobrze wróży przed niezwykle trudnym meczem domowym z jedną z najlepszych drużyn na świecie.

Aston Villa – Liverpool kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Aston Villa wygra, kurs: 7,10

Liverpool wygra, kurs: 1,45

Remis, kurs: 5

Aston Villa – Liverpool nasze typy

Nasze typy Liverpool powyżej 1,5 bramki 1,50 Zagraj

Zagraj Obie strzelą 1,90 Zagraj

Aston Villa – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie 11. z drugą drużyną Premier League. Obie ekipy dzieli 40pkt: 43 do 83 na korzyść gości

Liverpool w miniony weekend zremisował z Tottenhamem, co oznacza, że jego strata do lidera – Manchesteru City – to już 3pkt na trzy kolejki przed końcem

The Reds nadal jednak mają szansę na poczwórną koronę

Aston Villa lepiej punktuje na wyjazdach: 21 do 22

The Villans po serii czterech porażek, teraz notuje serie trzech meczów bez porażki – 2 wygrane i remis

W pierwszym meczu tych ekip było 1:0 dla LFC po golu Salaha

