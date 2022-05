Elche – Atletico 🇪🇸 Typy, kursy (11.05.2022)

Jedni chc膮 piecz臋towa膰 Lig臋 Mistrz贸w na kolejny sezon, a drudzy utrzymanie w lidze. W obu przypadkach to na 99% uda si臋 zrealizowa膰. Mo偶na to jednak zrobi膰 w 艣rodowy wiecz贸r. Kto dotrze do upragnionego celu?

Elche – Atletico zapowied藕 (艣roda, 21:30)

Gospodarze to niezwykle niewygodny rywal. Niby tylko 14. miejsce w lidze, ale dla klubu z Elx to tak naprawd臋 sukces. Celem by艂o utrzymanie i dzisiaj powinno si臋 to zi艣ci膰. Mog膮 p贸j艣膰 dwiema drogami. Jedna to wygrana i wtedy nie musz膮 si臋 na nikogo ogl膮da膰. Druga to pora偶ka Mallorki w Sewilli, co jest bardziej prawdopodobne. Elche to tak偶e chimeryczna dru偶yna. Potrafili ogra膰 Real Betis na jego terenie, by dwa tygodnie p贸藕niej dosta膰 trzy sztuki od Cadizu. To chyba najlepiej obrazuje ich nieprzewidywalno艣膰.

Atletico Madryt tak偶e ostatnio nie potrafi ustabilizowa膰 swojej formy. W weekend wygrali derby Madrytu 1:0. Jednak zmarnowali przy tym mn贸stwo szans, a warto doda膰, 偶e Real Madryt by艂 baaardzo os艂abiony, wystawiaj膮c p贸艂 rezerwowy sk艂ad. Los Colchoneros maj膮 k艂opoty z regularnym wygrywaniem. Wygrana z Kr贸lewskimi nieco wym臋czona, podobnie jak wcze艣niej z Espanyolem, po golu w ostatnich sekundach meczu. Po drodze pora偶ki na Son Moix i San Mames czy remis z Granad膮. Lekko tutaj te偶 nie b臋dzie, mimo 偶e mog膮 przypiecz臋towa膰 awans do Ligi Mistrz贸w.

Elche – Atletico kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Elche wygra, kurs: 6,55

Atletico wygra, kurs: 1,58

Remis, kurs: 3,90

Elche – Atletico nasze typy

Atletico powinno zgarn膮膰 komplet punkt贸w na Martinez Valero, chocia偶 my si臋 sk艂aniamy ku remisowi. Niemniej jednak kusi nas tak偶e typ na gole po obu stronach. Kurs wysoki i wydaje si臋, 偶e warto spr贸bowa膰.

Nasze typy Obie strzel膮 2,30 Zagraj

Zagraj Remis 3,90 Zagraj

Elche – Atletico fakty meczowe

Spotkanie 14. z 4. dru偶yn膮 LaLiga. Obie ekipy dzieli 25pkt: 39 do 64 na korzy艣膰 go艣ci

Atletico jeszcze nie mo偶e by膰 pewnym awansu do Ligi Mistrz贸w. Maj膮 mecz wi臋cej do rozegrania, ale tylko trzy pkt przewagi nad Betisem

Elche ma siedem punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮. To oznacza, 偶e dzisiaj mo偶e oficjalnie przypiecz臋towa膰 utrzymanie w lidze

W sierpniu na Wanda Metropolitano by艂o 1:0 dla Atletico po golu Angela Correi

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Wolves – Manchester City (艣roda, 21:15)