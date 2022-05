Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (13.05.2022)

W poprzednich latach starcia Jagiellonii Bia艂ystok z Legi膮 Warszawa przynosi艂y kibicom wiele emocji. Podobnie mo偶e by膰 i tym razem – go艣cie wprawdzie maj膮 ju偶 zapewniony ligowy byt, jednak Duma Podlasia ca艂y czas nie mo偶e by膰 pewna swego.



Jagiellonia Bia艂ystok – Legia Warszawa zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Przej臋cie Jagiellonii przez Piotra Nowaka nie okaza艂o si臋 zbawienne dla zespo艂u z Bia艂egostoku. W 2022 roku Duma Podlasia wygra艂a zaledwie dwa spotkania – z G贸rnikiem Zabrze oraz Zag艂臋biem Lubin. W tabeli Bia艂ostoczanie zajmuj膮 13. miejsce maj膮c w dorobku 36 punkt贸w, czyli o pi臋膰 wi臋cej, ni偶 b臋d膮ca pod kresk膮 Wis艂a Krak贸w. Tym samym zapewnienie utrzymania jest bardzo bliskie, a na sto procent stanie si臋 faktem w przypadku co najmniej remisu w pi膮tkowy wiecz贸r.

Utrzymanie przed tygodniem zapewni艂a sobie za to Legia Warszawa. Ust臋puj膮cy mistrzowie Polski przed tygodniem rozegrali bardzo weso艂e spotkanie przeciwko G贸rnikowi Zabrze, w kt贸rym wygrali 5:3. Pi艂karze Aleksandara Vukovicia matematycznie maj膮 jeszcze szanse, by zako艅czy膰 sezon w g贸rnej po艂贸wce tabeli. Potrzebne do tego s膮 jednak dwa zwyci臋stwa w potyczkach z Jagielloni膮 oraz Cracovi膮. Warto mie膰 jednak na uwadze to, 偶e Legionistom bardzo 藕le gra si臋 na stadionie przy ulicy S艂onecznej – ostatnia wygrana Wojskowych na obiekcie Jagi mia艂a miejsce jeszcze w 2016 roku.

Jagiellonia Bia艂ystok – Legia Warszawa nasze typy

Stawiamy, 偶e Jagiellonia zapewni sobie utrzymanie w pi膮tkowy wiecz贸r.

Nasze typy 1X 1.62 ZAGRAJ

ZAGRAJ Legia strzeli gola - nie 4.10 ZAGRAJ

Jagiellonia Bia艂ystok – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Jagiellonia wygra, kurs: 3.20

Remis, kurs: 3.30

Legia wygra, kurs: 2.35

Jagiellonia Bia艂ystok – Legia Warszawa fakty meczowe

Jagiellonii Bia艂ystok jeden punkt zapewni matematyczne utrzymanie

Legia Warszawa nie wygra艂a w Bia艂ymstoku od listopada 2016 roku

Legia Warszawa w o艣miu ostatnich meczach w Bia艂ymstoku zdoby艂a tylko dwie bramki

Jagiellonia Bia艂ystok pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Jagiellonia Bia艂ystok 0:0

Jagiellonia Bia艂ystok – 艢l膮sk Wroc艂aw 1:1

Piast Gliwice – Jagiellonia Bia艂ystok 2:1

Jagiellonia Bia艂ystok – Pogo艅 Szczecin 1:2

Radomiak Radom – Jagiellonia Bia艂ystok 2:2

Legia Warszawa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – G贸rnik Zabrze 5:3

Stal Mielec – Legia Warszawa 2:1

Pogo艅 Szczecin – Legia Warszawa 3:1

Legia Warszawa – Piast Gliwice 0:1

Lech Pozna艅 – Legia Warszawa 1:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Cracovia – Wis艂a P艂ock typy, kursy, gdzie obejrze膰 (13.05.2022)