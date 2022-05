Podbeskidzie – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (13.05.2022)

Jednym z najciekawszych mecz贸w 33. kolejki Fortuna 1 Ligi b臋dzie starcie Podbeskidzia Bielsko-Bia艂a z Ark膮 Gdynia. Gospodarze walcz膮 o udzia艂 w bara偶ach, z kolei go艣cie ca艂y czas maj膮 nadziej臋 na awans bezpo艣redni.



Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Arka Gdynia zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Podbeskidzie ostatnimi czasy punktuje na wyjazdach. Sta艂o si臋 tak zar贸wno w Nowym S膮czu, jak i w G艂ogowie. To jednak jedyne zwyciestwa patrz膮c na ca艂 2022 rok i tak s艂abe statystki powoduj膮, 偶e G贸rali mo偶emy znale藕膰 dopiero na 9. miejscu w lidze. Nie oznacza to jednak, 偶e Podbeskidzie straci艂o szanse na awans do bara偶贸w – do sz贸stej pozycji Podbeskidzie traci tylko dwa oczka.

Z kolei Arka Gdynia po serii dziesi臋ciu mecz贸w bez przegranej dwukrotnie zosta艂a powstrzymana. Najpierw, przy okazji weekendu majowego, zesp贸艂 Ryszarda Tarasiewicza ogra艂a Resovia. Tydzie艅 p贸藕niej lepsza od Arki okaza艂a si臋 Mied藕 Legnica. W tabeli Arkowccy zajmuj膮 trzecie miejsce trac膮c dwa punkty do pozycji wicelidera.

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Arka Gdynia nasze typy

Zak艂adamy, 偶e tym razem Arka zgranie komplet punkt贸w.

Nasze typy Arka 2.90 ZAGRAJ

ZAGRAJ Arka strzeli gola 1.32 ZAGRAJ

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Arka Gdynia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Podbeskidzie wygra, kurs: 2.35

Remis, kurs: 3.40

Arka wygra, kurs: 2.90

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Arka Gdynia fakty meczowe

Podbeskidzie wygra艂o dwa spo艣r贸d trzech ostatnich mecz贸w

Arka Gdynia przegra艂a dwa ostatnie mecze

Podbeskidzie i Arka trac膮 po dwa punkty do wywalczenia swoich cel贸w – awansu do bara偶贸w oraz awansu bezpo艣redniego do Ekstraklasy

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – Podbeskidzie 1:3

Podbeskidzie – Zag艂臋bie Sosnowiec 0:2

Sandecja Nowy S膮cz – Podbeskidzie 0:1

Podbeskidzie – Stomil Olsztyn 0:1

Podbeskidzie – Mied藕 Legnica 1:1

Arka Gdynia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Mied藕 Legnica 2:4

Resovia – Arka Gdynia 4:1

Arka Gdynia – 艁KS 艁贸d藕 2:0

Korona Kielce – Arka Gdynia 2:0

Arka Gdynia – GKS Jastrz臋bie 3:2

