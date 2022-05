Hertha Berlin – Hamburger SV 🇩🇪 Typy, kursy (19.05.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 czwartkowe spotkanie pomi臋dzy Herth膮 Berlin a Hamburgerem SV. Obie ekipy to naprawd臋 bardzo znane zespo艂y na niemieckiej mapie pi艂ki no偶nej i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki o awans przez 180 minut tego bara偶u. Hertha nie wyobra偶a sobie spadku do 2. Bundesligi, ale fani go艣ci chc膮 偶eby ich ulubie艅cy zagrali w przysz艂ym sezonie w elicie i bior膮c pod uwag臋 form臋 tej ekipy to wcale nie jest to niemo偶liwe do osi膮gni臋cia. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Hertha Berlin – Hamburger SV zapowied藕 (czwartek, 20:30)

Zawodnicy Herthy na pewno nie spodziewali si臋, 偶e zagraj膮 w tym sezonie w bara偶ach o utrzymanie si臋 w Bundeslidze. Mimo wszystko gra tej ekipy nie by艂a dobra i zas艂u偶enie znale藕li si臋 na tak niskiej pozycji po 34. kolejach. Teraz przysz艂o艣膰 tego klubu jest zale偶na od dw贸ch bara偶owych spotka艅. Spadek by艂by ogromn膮 sensacj膮, ale spos贸b zarz膮dzania tym klubem by艂 w ostatnich latach daleki od idea艂u i by膰 mo偶e ewentualny spadek zadzia艂a艂by oczyszczaj膮co dla ekipy ze stolicy.

Go艣cie za to po fantastycznym finiszu rozgrywek rzutem na ta艣m臋 zaj臋li trzecie miejsce w lidze, kt贸re pozwala im zmierzy膰 si臋 z Herth膮 o ostatnie wolne miejsce w Bundeslidze na sezon 2022/23. Zawodnicy Hamburger SV wierz膮, 偶e s膮 w stanie pokona膰 ekip臋 ze stolicy w tym dwumeczu, a kibice r贸wnie偶 maj膮 nadziej臋 na powr贸t do elity, kt贸ry ju偶 nied艂ugo mo偶e sta膰 si臋 faktem.

Hertha Berlin – Hamburger SV nasze typy

Go艣cie zaliczyli fantastyczny koniec sezonu i na pewno s膮 na fali przed bara偶owym starciem z Herth膮 Berlin. Szykuje si臋 wyr贸wnane starcie, ale przewag臋 w艂asnego obiektu b臋d膮 mieli zawodnicy ze stolicy i mo偶na spodziewa膰 si臋 minimalnej wygranej Herthy.

Nasze typy Hertha Berlin 2.27 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.5 goli 1.87 Zagraj

Hertha Berlin – Hamburger SV kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Hertha Berlin. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.27. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Hertha Berlin – Hamburger SV, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.10.

Hertha Berlin – Hamburger SV fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 3 mecz贸w.

Go艣cie wygrali 4 mecze z rz臋du.

Hertha nie zachowa艂a czystego konta od 3 spotka艅.

Hertha Berlin ostatnie pi臋膰 spotka艅

Borussia Dortmund – Hertha Berlin 2:1

Hertha Berlin – FSV Mainz 1:2

Arminia Bielefeld – Hertha Berlin 1:1

Hertha Berlin – VFB Stuttgart 2:0

FC Augsburg – Hertha Berlin 0:1

Hamburger SV ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rostock – Hamburger SV 2:3

Hamburger SV – Hannover 2:1

Ingolstadt – Hamburger SV 0:4

Regensburg – Hamburger SV 2:4

Hamburger SV – SC Freiburg 1:3