Widzew – Podbeskidzie 🇵🇱 Typy, kursy (22.05.2022)

Ostatnia kolejka i toczy si臋 walka o awans. Widzew 艁贸d藕 gra o awans bezpo艣redni. Wygrana daje 艂odzianom przepustk臋 do Ekstraklasy. Mo偶e si臋 jednak zdarzy膰, 偶e lada moment obie ekipy spotkaj膮 si臋 w bara偶ach. O te ostatnie walczy Podbeskidzie. Tylko wygrana przed艂u偶a ich szans臋 na zagranie o awans.

Widzew – Podbeskidzie zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Tydzie艅 temu 艂odzianie mogli awansowa膰 do Ekstraklasy. Wtedy Podbeskidzie im… pomog艂o. Remis G贸rali z Ark膮, kt贸rego Widzew nie wykorzysta艂. Ekipa Janusza Nied藕wiedzia d艂ugo remisowa艂a w Legnicy i mia艂a pi艂k臋 meczow膮. Rzutu karnego nie wykorzysta艂 jednak Juliusz Letniowski, co sko艅czy艂o si臋 zaraz pora偶k膮. Nadal Widzew ma wszystko w swoich r臋kach. Wygrana daje im awans. Nawet bez triumfu mog膮 jednak wr贸ci膰 do Ekstraklasy. Tutaj jednak potrzebne b臋dzie potkni臋cie Arki.

Podbeskidzie nie odpu艣ci tego meczu, podobnie jak ostatniego z Ark膮. Wszystko przez kwestie… awansu. G贸rale graj膮 o bara偶e. 呕eby w nich si臋 znale藕膰 musz膮 wygra膰. Ich interesowa膰 b臋dzie tylko i wy艂膮cznie triumf w 艁odzi. Wtedy maj膮 szans臋, by przeskoczy膰 Chrobrego lub Sandecj臋. Jednak z tych ekip nie mo偶e wygra膰 swojego spotkania, co przy wygranej Podbeskidzia da艂oby bara偶e w Bielsku. Co ciekawe mo偶e si臋 tak wtedy zdarzy膰, 偶e za kilka dni znowu dojdzie do pojedynku tych dw贸ch dru偶yn!

Widzew – Podbeskidzie kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Widzew wygra, kurs: 2,25

Remis, kurs: 3,7

Podbeskidzie wygra, kurs: 3,5

Widzew – Podbeskidzie nasze typy

Typujemy wygran膮 Widzewa i ich jednoczesny awans do Ekstraklasy. Przy okazji liczymy na kilka goli w Sercu 艁odzi.

Nasze typy Widzew 2,25 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj

Widzew – Podbeskidzie fakty meczowe

Mecz wicelidera z 贸smym zespo艂em tabeli I ligi. Oba zespo艂y dzieli 14pkt: 59 do 45 na korzy艣膰 gospodarzy

Widzew potrzebuje wygranej, by by膰 pewnym awansu na 100%. 艁odzianie mog膮 awansowa膰 tak偶e, je艣li Arka nie wygra swojego meczu. W przypadku remisu gdynian, RTS r贸wnie偶 potrzebuje przynajmniej punktu

Podbeskidzie walczy o bara偶e. G贸rale awansuj膮 do nich, je艣li wygraj膮 sw贸j mecz, a kto艣 z duetu Chrobry lub Sandecja nie wygra

Jesieni膮 w Bielsku Podbeskidzie wygra艂o 4:0

