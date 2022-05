Wisła Płock – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (21.05.2022)

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas starcie dru偶yn, kt贸re zako艅cz膮 rywalizacj臋 w okolicach 艣rodka tabeli. Wis艂a P艂ock podejmie na w艂asnym stadionie Stal Mielec.聽

Wis艂a P艂ock – Stal Mielec zapowied藕 (sobota, 17:30)

Wis艂a P艂ock ko艅czy tegoroczn膮 rywalizacj臋 w nie najlepszym stylu. W pi臋ciu ostatnich spotkaniach p艂occzanie wywalczyli tylko trzy oczka i przegrali a偶 cztery mecze. O swoj膮 ligow膮 egzystencj臋 gospodarze ju偶 od dawna mogli by膰 jednak spokojni i przez wi臋kszo艣膰 sezonu bli偶ej im by艂o raczej do czo艂贸wki ni偶 do strefy spadkowej. Koniec ko艅c贸w Wis艂a mo偶e zako艅czy膰 sezon na miejscach od sz贸stego do dziewi膮tego. Wszystko zale偶y od wyniku meczu ze Stal膮 oraz rezultat贸w rywali.

Stal Mielec bardzo d艂ugo nie mog艂a by膰 pewna pozostania w lidze. Mielczanie przez wi臋kszo艣膰 sezonu radzili sobie przyzwoicie, ale w ko艅c贸wce niebezpiecznie zbli偶yli si臋 do strefy spadkowej. Koniec ko艅c贸w dzi臋ki zwyci臋stwu nad Legi膮 Warszawa i remisowi ze 艢l膮skiem Wroc艂aw uda艂o si臋 uzbiera膰 liczb臋 punkt贸w wystarczaj膮c膮 do utrzymania.

Wis艂a P艂ock – Stal Mielec nasze typy

Minimalnym faworytem tego spotkania wydaje si臋 by膰 Wis艂a P艂ock.

Nasze typy Wis艂a P艂ock 2.22 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.95 Zagraj

Wis艂a P艂ock – Stal Mielec kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wis艂y, kurs: 2.22

remis, kurs: 3.45

wygrana Stali, kurs: 3.20

Wis艂a P艂ock – Stal Mielec fakty meczowe

Zar贸wno Wis艂a, jak i Stal wygra艂y tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Stali

W ostatnich pi臋ciu spotkaniach Stal straci艂a a偶 11 goli

Wis艂a P艂ock – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cracovia – Wis艂a P艂ock 3:0

Wis艂a P艂ock – Warta Pozna艅 0:3

Bruk-Bet – Wis艂a P艂ock 1:0

Wis艂a Krak贸w – Wis艂a P艂ock 3:4

Wis艂a P艂ock – Lech Pozna艅 0:1

Stal Mielec – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Mielec- 艢l膮sk Wroc艂aw 1:1

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec 3:2

Stal Mielec – Legia Warszawa 2:1

Lech Pozna艅 – Stal Mielec 3:1

Stal Mielec – Warta Pozna艅 0:1

