Liverpool – Wolves 🇬🇧 Typy, kursy (22.05.2022)

Przed nami ostatnia kolejka Premier League, w kt贸rej wszystko stanie si臋 jasne. Liverpool wci膮偶 ma szans臋 na mistrzostwo kraju, jednak aby je zdoby膰 musi pokona膰 Wolverhampton i liczy膰 na potkni臋cie Manchesteru City.

Liverpool – Wolves zapowied藕 (niedziela, 17:00)

Liverpool robi w ostatnim czasie wszystko co mo偶e, aby spr贸bowa膰 zagrozi膰 Manchesterowi City. “The Reds” wywi膮zuj膮 si臋 z tego zadania naprawd臋 dobrze, bowiem uda艂o im si臋 zachowa膰 szanse na mistrzowski tytu艂 do ostatniej kolejki. Pi艂karze Jurgena Kloppa mog膮 jedynie 偶a艂owa膰 remisu, kt贸ry 7 maja przytrafi艂 im si臋 z Tottenahmem, gdy偶 gdyby uda艂o im si臋 w贸wczas zgarn膮膰 pe艂n膮 pul臋, dzi艣 to oni mieliby wszystko w swoich r臋kach. W niedziel臋 triumf nad Wolves jest jednak obowi膮zkiem.

Nie powinno to by膰 zreszt膮 najtrudniejsze zadanie, gdy偶 “Wilki” w ko艅c贸wce tego sezonu zawodz膮. Ekipa Bruno Lage zawdzi臋cza swoje wysokie miejsce w tabeli g艂贸wnie wyst臋pom z pierwszej cz臋艣ci sezonu, gdy偶 Wolves nie wygrali 偶adnego z sze艣ciu ostatnich spotka艅, a cztery z nich przegrali. Trudno si臋 wi臋c spodziewa膰, by w niedziel臋 mogli zagrozi膰 walcz膮cemu o najwy偶sz膮 stawk臋 Liverpoolowi.

Liverpool – Wolves nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego starcia s膮 gospodarze.

Liverpool – Wolves kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Liverpoolu, kurs: 1.17

remis, kurs: 8.0

wygrana Wolves, kurs: 16.0

Liverpool – Wolves fakty meczowe

Liverpool straci艂 punkty tylko w dw贸ch z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Wolverhampton ma seri臋 sze艣ciu kolejnych mecz贸w bez zwyci臋stwa

W ostatnich pi臋ciu meczach wyjazdowych “Wilki” straci艂y w sumie tylko pi臋膰 goli

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Southampton – Liverpool 1:2

Chelsea – Liverpool 0:1

Aston Villa – Liverpool 1:2

Liverpool – Tottenham 1:1

Villareal – Liverpool 2:3

Wolves – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wolves – Norwich 1:1

Wolves – Manchester City 1:5

Chelsea – Wolves 2:2

Wolves – Brighton 0:3

Burnley – Wolves 1:0

