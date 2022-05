Górnik Polkowice – Miedź Legnica 🇵🇱 Typy, kursy (22.05.2022)

W ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierz膮 si臋 ze sob膮 dru偶yny z dw贸ch przeciwleg艂ych biegun贸w tabeli. G贸rnik Polkowice podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Mied藕 Legnica.聽

G贸rnik Polkowice – Mied藕 Legnica zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Los G贸rnika Polkowice jest ju偶 od d艂u偶szego czasu przes膮dzony. Polkowiczanie nie zdo艂ali utrzyma膰 si臋 w Fortuna 1. Lidze i w przysz艂ym sezonie przyjdzie im rozgrywa膰 swoje spotkania na poziomie drugiej ligi. Nie oznacza to jednak, 偶e G贸rnik nie zamierza ju偶 walczy膰 o korzystne rezultaty. W ostatnim spotkaniu uda艂o im si臋 triumfowa膰 3:0 nad dru偶yn膮 Resovii. Tym razem jednak czeka ich o wiele trudniejsze zadanie.

Do Polkowic przyjedzie bowiem lider z Legnicy, kt贸ry ju偶 jaki艣 czas temu zapewni艂 sobie bezpo艣redni awans do elity. Legniczanie s膮 bez w膮tpienia najsilniejsz膮 dru偶yn膮, kt贸ra wyst臋powa艂a na poziomie zaplecza Ekstraklasy. Po kr贸tkim kryzysie formy Mied藕 wr贸ci艂a do dobrej dyspozycji i wygra艂a swoje cztery ostatnie ligowe spotkania. Czy uda im si臋 tak偶e zaliczy膰 wygran膮 na zako艅czenie rozgrywek?

G贸rnik Polkowice – Mied藕 Legnica nasze typy

Wydaje si臋, 偶e Mied藕 powinna tu bez problemu zgarn膮膰 komplet punkt贸w.

Nasze typy Mied藕 Legnica 3.20 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.78 Zagraj

G贸rnik Polkowice – Mied藕 Legnica kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana G贸rnika, kurs: 2.18

remis, kurs: 3.45

wygrana Miedzi, kurs: 3.20

G贸rnik Polkowice – Mied藕 Legnica fakty meczowe

G贸rnik wygra艂 dwa spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich spotka艅 ligowych

Mied藕 ma na koncie pass臋 czterech kolejnych zwyci臋stw

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Miedzi

G贸rnik Polkowice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik Polkowice – Resovia 3:0

G贸rnik Polkowice – 艁KS 0:2

Korona Kielce – G贸rnik Polkowice 2:1

G贸rnik Polkowice – GKS Jastrz臋bie 1:0

Puszcza Niepo艂omice – G贸rnik Polkowice 3:0

Mied藕 Legnica – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Mied藕 Legnica – Widzew 1:0

Arka Gdynia – Mied藕 Legnica 0:2

Mied藕 Legnica – Chrobry G艂og贸w 1:0

Zag艂臋bie Sosnowiec – Mied藕 Legnica 1:2

Mied藕 Legnica – Sandecja 0:0

