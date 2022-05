Ruch Chorzów – Radunia Stężyca 🇵🇱 Typy, kursy (25.05.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 艣rodowe spotkanie pomi臋dzy Ruchem Chorz贸w a Raduni膮 St臋偶yca. Obie ekipy maj膮 nadziej臋 na awans do fina艂贸w bara偶y, ale to jednak gospodarze maj膮 przewag臋 w艂asnego boiska w tym starciu i maj膮 teoretycznie wi臋ksze szanse na wygranie tego spotkania. Szykuje si臋 interesuj膮cy mecz, kt贸ry powinien sta膰 na ca艂kiem niez艂ym poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Ruch Chorz贸w – Radunia St臋偶yca zapowied藕 (艣roda, 17:45)

Gospodarze tego meczu na pewno licz膮, 偶e b臋d膮 mogli wykorzysta膰 przewag臋 w艂asnego boiska w p贸艂finale tych bara偶y. Ruch jest najwy偶ej rozstawiony i dla fan贸w by艂oby to rozczarowanie gdyby ich ulubie艅cy nie zagrali w przysz艂ym sezonie na zapleczu Ekstraklasy. Mimo wszystko margines b艂臋du jest tutaj naprawd臋 ma艂y, bo trzeba wygra膰 dwa spotkania, a ewentualna pora偶ka oznacza kolejny sezon w 2. Lidze.

Dla go艣ci za to miejsce w pierwszej sz贸stce jest naprawd臋 solidnym wynikiem, ale Radunia nie ma zamiaru si臋 zatrzymywa膰 i gracze tej ekipy na pewno b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony w spotkaniu z Ruchem Chorz贸w. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 zwyci臋stwa gospodarzy, ale go艣cie nie maj膮 absolutnie nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰, 偶e gracze Radunii dadz膮 z siebie sto procent w tym starciu.

Ruch Chorz贸w – Radunia St臋偶yca nasze typy

Ruch na papierze wydaje si臋 by膰 najmocniejsz膮 ekip膮 w tych bara偶ach i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e na w艂asnym obiekcie pokonaj膮 Raduni臋, dla kt贸rej i tak sukcesem jest to, 偶e s膮 nadal w walce o miejsce na zapleczu Ekstraklasy.

Nasze typy Ruch Chorz贸w 1.65 Zagraj

Zagraj powy偶ej 2.5 goli 1.80 Zagraj

Ruch Chorz贸w – Radunia St臋偶yca kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Ruch Chorz贸w. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.88. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Ruch Chorz贸w – Radunia St臋偶yca, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.95.

Ruch Chorz贸w – Radunia St臋偶yca fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 5 mecz贸w.

W ostatnich 6 meczach Ruchu fani ogl膮dali mniej ni偶 2.5 goli.

Go艣cie nie przegrali od 3 spotka艅.

Ruch Chorz贸w ostatnie pi臋膰 spotka艅

Ruch Chorz贸w – Hutnik Krak贸w 1:0

艢l膮sk Wroc艂aw 2 – Ruch Chorz贸w 1:1

Olimpia Elbl膮g – Ruch Chorz贸w 0:0

Ruch Chorz贸w – Znicz Pruszk贸w 0:0

Wis艂a Pu艂awy – Ruch Chorz贸w 0:0

Radunia St臋偶yca ostatnie pi臋膰 spotka艅

Radunia St臋偶yca – GKS Be艂chat贸w 3:0 (w.o)

Motor Lublin – Radunia St臋偶yca 2:2

Radunia St臋偶yca – Pogo艅 Siedlce 2:1

Hutnik Krak贸w – Radunia St臋偶yca 3:2

Radunia St臋偶yca – 艢l膮sk Wroc艂aw 2 4:2