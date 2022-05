Dunajska Streda – Mikulas. Typy, kursy (24.05.2022)

Początek baraży o Ligę Konferencji na Słowacji. Dunajska Streda gra z zespołem Mikulas. To gospodarze będą faworytem tej potyczki i oni powinni zapewnić sobie awans do finału.

Dunajska Streda – Mikulas zapowiedź (wtorek, 19:30)

Były rywal Cracovii w europejskich pucharach to nadal ligowa czołówka na Słowacji. Tym razem jednak różnica pomiędzy nimi na czwartym miejscu a trzecim Spartakiem Trnava była ogromna – aż 14 punktów. Jednak węgierska ekipa na Słowacji to najwyżej sklasyfikowany zespół, który gra w barażach o Ligę Konferencji Europy. Normalnie powinni grać w Trencinem, ale nastąpiło przesunięcie z powodu relegacji drużyny Sered. W ten sposób do baraży dołączył Mikulas i to on będzie rywalem Węgrów w pierwszej rundzie.

Mikulas zajął drugie miejsce w grupie spadkowej, czyli sumarycznie był ósmym klubem ligi. Tylko za sprawą meczów bezpośrednich wyprzedził Zlate Michalovce, które uzbierały tyle samo punktów, co oni. Krótko mówiąc byli daleko w tabeli, ale nadal mają szansę na europejskie puchary. Wystarczy wygrać dwa mecze. Dzisiaj oraz za kilka dni z kimś z pary Zilina – Trencin.

Dunajska Streda – Mikulas kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Dunajska Streda wygra, kurs: 1,53

Mikulas wygra, kurs: 5,50

Remis, kurs: 4,20

Dunajska Streda – Mikulas nasze typy

Jeden typ na zwycięstwo gospodarzy, drugi na gole w tym spotkaniu.

Dunajska Streda – Mikulas fakty meczowe

Gospodarze zajęli czwarte miejsce w tabeli grupy mistrzowskiej. Goście to drugi zespół grupy spadkowej, a jednocześnie ósma ekipa ligi

Mikulas znalazł się tam tylko, dzięki relegacji Seredu, który skończył na piątym miejscu

Oba zespoły lepiej punktowały w sezonie zasadniczym u siebie: Dunajska Streda 29 do 17, zaś ich rywale 26 do 14

To trzeci mecz tych ekip w sezonie. Dunajska Streda wygrała u siebie 3:1, zaś Mikulas wygrał u siebie 1:0

