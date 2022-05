🇮🇹 Roma – Feyenoord 🇳🇱 Typy, kursy (25.05.2022)

Przedostatni mecz tego sezonu na najwy偶szym poziomie. W weekend fina艂 Ligi Mistrz贸w, dzisiaj fina艂 Ligi Konferencji. W Tiranie starcie Roma – Feyenoord. Naprzeciw siebie staj膮 wielkie kluby, ale jednak to W艂osi b臋d膮 faworytem tej potyczki. Kto b臋dzie g贸r膮 w stolicy Albanii?

Roma – Feyenoord zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Niemal wszystko oba zespo艂y podporz膮dkowa艂y sobie pod decyduj膮cy mecz. Co ciekawe jedni i drudzy za kilka miesi臋cy mog膮 spotka膰 si臋 w Lidze Europy. Zwyci臋stwo w LKE daje przepustk臋 do kolejnej edycji LE, jednak w obu przypadkach ta kwalifikacja odby艂a si臋 za spraw膮 mecz贸w ligowych. Roma zaj臋艂a sz贸ste miejsce w Serie A, za艣 Feyenoord zako艅czy艂 rozgrywki Eredivisie na najni偶szym stopniu podium. Za to jednak puchar贸w nie daj膮, a gabloty obu klub贸w w ostatnich latach jako艣 szczeg贸lnie nie mog膮 narzeka膰 na zbyt wiele puchar贸w.

Roma b臋dzie faworytem, co jest jasne. W ko艅cu maj膮 Jose Mourinho na 艂awce trenerskiej. Portugalczyk wielokrotnie m贸wi艂, 偶e fina艂贸w si臋 nie gra, ale wygrywa. To mo偶e zwiastowa膰 niezbyt ofensywne nastawienie rzymian. Z drugiej strony trudno spodziewa膰 si臋, by mieli totalnie odda膰 pi艂k臋 holenderskiej ekipie i gra膰 jedynie z kontry. Dla Polak贸w dodatkowym atutem za tym fina艂em w Tiranie b臋dzie wyst臋p Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski w ostatnich tygodniach jest wyr贸偶niaj膮cym si臋 graczem Romy i ma szans臋 na pierwszy tytu艂 w swoim klubie.

Feyenoord dawno nie by艂 na europejskich salonach. O ile Roma jeszcze kilka lat temu go艣ci艂a w p贸艂finale Ligi Mistrz贸w, o tyle pi艂karze z The Kuip mogli jedynie pomarzy膰 o takim meczu. W tym roku mija 20 lat od zwyci臋stwa w Pucharze UEFA. Fina艂owy mecz rozegrali u siebie i pokonali Borussie Dortmund 3:2. Co ciekawe jednak po drodze musieli pokona膰 w艂oski klub. Odprawili w p贸艂finale Inter, a teraz znowu na ich drodze – ale ju偶 w decyduj膮cym meczu – b臋dzie Roma.

Roma – Feyenoord kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Roma wygra, kurs: 2,38

Feyenoord wygra, kurs: 3,15

Remis, kurs: 3,40

Roma – Feyenoord nasze typy

Gramy na dwie strony. Jedno to wygrana W艂och贸w, a druga sprawa to bramki po obu stronach. Liczymy na ciekawy fina艂 w Tiranie.

Nasze typy Roma 2,38

Obie strzel膮 1,80

Roma – Feyenoord fakty meczowe

To pierwszy fina艂 europejskich puchar贸w w Albanii

Feyenoord ostatni raz w finale by艂 20 lat temu – wygra艂 Puchar UEFA z Borussi膮 Dortmund

Roma w 1984 roku przegra艂a fina艂 Pucharu Europy z Liverpoolem

W艂osi byli na sz贸stym miejscu w Serie A w tym sezonie, za艣 Holendrzy zako艅czyli Eredivisie na trzeciej lokacie

To pierwszy fina艂 w historii Ligi Konferencji

Ostatni raz te dru偶yny spotka艂y si臋 w 2015 roku w 1/16 fina艂u Ligi Europy. Wtedy by艂o 1:1 w Rzymie i 2:1 dla Romy w Rotterdamie. Co ciekawe tamte spotkania pami臋taj膮 m.in. Rick Kardorp czy Jens Toornstra

