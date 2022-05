Amorebieta – Ponferradina 🇪🇸 Typy, kursy (28.05.2022)

Ostatnia kolejka na zapleczu LaLiga. Gospodarze już pogodzeni z losem spadkowicza, zaś Ponferradina straciła szansę na play-offy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mecz o pietruszkę, więc liczymy na grę na luzie i gole.

Amorebieta – Ponferradina zapowiedź (sobota, 18:15)

Kraj Basków w tym sezonie dość mocno odczuł trudy rozgrywek. Alaves spadło do drugiej ligi, a tymczasem w drugiej lidze Amorebieta i Real Sociedad B już wiedzą, że spadają do trzeciej klasy rozgrywkowej. Amorebieta głównie miała kłopoty na wyjazdach. Poza domem ledwie 11pkt, zaś u siebie nie najgorzej im szło. 29 punktów zdobyli na obiekcie w Lezamie. To też ciekawy przypadek, gdyż Amorebieta gra w ośrodku treningowym Athletiku Bilbao.

Ponferradina straciła już szansę na play-offy o awans do LaLiga. Wszystko przez dwa ostatnie mecze. Przegrali z Vallaolid, przegrali z Leganes i zwłaszcza ta druga wpadka boli, bo gdyby tam wygrali, to w sobotę mogliby spokojnie jeszcze rywalizować o baraże i być może za kilka tygodni to ich oglądalibyśmy w meczach z Realem czy Barceloną.

Amorebieta – Ponferradina kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Amorebieta wygra, kurs: 2,15

Ponferradina wygra, kurs: 3,30

Remis, kurs: 3,50

Amorebieta – Ponferradina nasze typy

Gramy na gole po obu stronach.

Nasze typy Obie strzelą 1,65 Zagraj

Zagraj Powyżej 2,5 bramki 1,75 Zagraj

Amorebieta – Ponferradina fakty meczowe

Ostatnia kolejka LaLiga2

Spotkanie 20. ekipy z ósmą drużyną ligi. Obie ekipy dzielą 23pkt: 40 do 63 na korzyść gości

Amorebieta już spadła do trzeciej ligi

Ponferradina nie ma szans na awans do play-offów

W pierwszym meczu tych ekip padł remis 1:1

