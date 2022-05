Ruch Chorzów – Motor Lublin 🇵🇱 Typy, kursy (29.05.2022)

Nie tylko bara偶 o PKO BP Ekstraklas臋 zapowiada si臋 w tym roku wyj膮tkowo ciekawie. W fina艂owym starciu bara偶y o Fortuna I Lig臋 zmierz膮 si臋 ze sob膮 Ruch Chorz贸w i Motor Lublin. Dla obu ekip b臋dzie to mecz o ogromnej wadze.聽

Ruch Chorz贸w – Motor Lublin zapowied藕 (niedziela, 17:00)

Chorzowianom nie wystarczy艂o w tym roku si艂 na to, by w艂膮czy膰 si臋 do walki o bezpo艣redni awans do Fortuna I Ligi. Mimo wszystko Ruch uplasowa艂 si臋 na trzecim miejscu w tabeli co usytuowa艂o ich na do艣膰 wygodnej pozycji przed bara偶ami. P贸艂fina艂owe starcie z Raduni膮 St臋偶yca nie by艂o dla “Niebieskich” spacerkiem. Po remisie w regulaminowym czasie gry Ruch zdo艂a艂 zapewni膰 sobie zwyci臋stwo dopiero w ostatnich minutach dogrywki. Tym samym chorzowianie s膮 zaledwie jeden mecz od tego, by zrobi膰 pierwszy, niezwykle wa偶ny, krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy.

To starcie b臋dzie r贸wnie偶 niezwykle istotne dla Motoru Lublin, kt贸ry pomimo tego, 偶e jeszcze niedawno rozgrywa艂 swoje mecze na czwartym poziomie rozgrywkowym, to dzi艣 ma ambicje, by w przysz艂ym sezonie znale藕膰 si臋 na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Pomimo tego, 偶e Lublinianie radzili sobie w ko艅c贸wce obecnej kampanii ze zmiennym szcz臋艣ciem, to ekipa Marka Saganowskiego wydaje si臋 by膰 odpowiednio przygotowana do walki w bara偶ach. Mieli okazj臋 udowodni膰 to w spotkaniu p贸艂fina艂owym, gdzie nie dali najmniejszych szans Wigrom Suwa艂ki.

Ruch Chorz贸w – Motor Lublin nasze typy

Wydaje si臋, 偶e go艣ci sta膰 na to, by pokona膰 Ruch i awansowa膰 do Fotuna I Ligi.

Nasze typy Motor Lublin 3.20 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 0.5 bramki w 1. po艂owie 1.40 Zagraj

Ruch Chorz贸w – Motor Lublin kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ruchu, kurs: 2.17

remis, kurs: 3.25

wygrana Motoru, kurs: 3.20

Ruch Chorz贸w – Motor Lublin fakty meczowe

Ruch wygra艂 jedno z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Motor wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W tym sezonie obie dru偶yny mierzy艂y si臋 dwukrotnie, raz wygra艂 Ruch, a raz pad艂 remis

Ruch Chorz贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Ruch Chorz贸w – Radunia St臋偶yca 1:0 (0:0)

Ruch Chorz贸w – Hutnik Krak贸w 1:0

艢l膮sk Wroc艂aw 2 – Ruch Chorz贸w 1:1

Olimpia Grudzi膮dz – Ruch Chorz贸w 0:0

Ruch Chorz贸w – Znicz Pruszk贸w 0:0

Motor Lublin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wigry Suwa艂ki – Motor Lublin 0:4

Wis艂a Pu艂awy – Motor Lublin 3:0

Motor Lublin – Radunia St臋偶yca 2:2

Stal Rzesz贸w – Motor Lublin 1:1

Motor Lublin – Sok贸艂 Ostr贸da

