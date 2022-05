Sao Paulo – Ceara 🇧🇷 Typy, kursy (29.05.2022)

W brazylijskiej Serie A szykuje nam si臋 spotkanie do jednej bramki. Trzecie w tabeli Sao Paulo podejmie bowiem na w艂asnym stadionie przedostatni膮 Cear臋.聽

Sao Paulo – Ceara zapowied藕 (niedziela, 0:00)

Pi艂karze z Sao Paulo ca艂kiem dobrze rozpocz臋li obecny sezon. W siedmiu spotkaniach uda艂o im si臋 zgromadzi膰 dwana艣cie oczek i do prowadz膮cych Corinthians trac膮 zaledwie dwa punkty. Gospodarze niedzielnego spotkania tylko raz schodzili przy tym z boiska pokonani i wydaje si臋, 偶e nie w meczu z Cear膮 liczba ta nie zwi臋kszy si臋 do dw贸ch.

O dobrym wej艣ciu w nowy sezon nie mog膮 natomiast m贸wi膰 pi艂karze Ceary, kt贸rzy co prawda nie przegrali 偶adnego z dw贸ch ostatnich spotka艅, ale na przestrzeni siedmiu kolejek uda艂o im si臋 zgromadzi膰 zaledwie pi臋膰 punkt贸w. Sprawia to, 偶e go艣cie niedzielnego spotkania plasuj膮 si臋 na przedostatnim miejscu w tabeli i nic nie wskazuje, by po meczu z Sao Paulo mogli liczy膰 na awans.

Sao Paulo – Ceara nasze typy

Bez dw贸ch zda艅 faworytem tego starcia jest Sao Paulo.

Nasze typy Sao Paulo 1.62 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.62 Zagraj

Sao Paulo – Ceara kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Sao Paulo, kurs: 1.62

remis, kurs: 3.75

wygrana Ceary, kurs: 6.0

Sao Paulo – Ceara fakty meczowe

Sao Paulo przegra艂o tylko jedno spotkanie w tym sezonie

Ceara wygra艂a tylko jedno spotkanie w tym sezonie

Sao Paulo straci艂o w tym sezonie ju偶 osiem goli

Sao Paulo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sao Paulo – Ayacucho 1:0

Corinthians – Sao Paulo 1:1

Sao Paulo – J. Wilstermann 3:0

Sao Paulo – Cuiaba 2:1

Sao Paulo – Juventude 2:0

Ceara – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Independiente – Ceara 0:2

Santos – Ceara 0:0

Ceara – Generl Caballero JLM 6:0

Ceara – Flamengo 2:2

Ceara – Tombense 2:0

