🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Szkocja – Ukraina 🇺🇦 typy, kursy (1.06.2022)

Na Hampden Park w Glasgow w p贸艂fina艂owym spotkaniu bara偶y o mistrzostwa 艣wiata zmierz膮 si臋 ze sob膮 Szkocja i Ukraina. Spotkanie mia艂o zosta膰 rozegrane w marcu, ale zosta艂o prze艂o偶one ze wzgl臋du na trwaj膮c膮 na terytorium Ukrainy wojn臋.聽

Szkocja – Ukraina zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Szkocja d艂ugo musia艂a czeka膰 na swoje p贸艂fina艂owe spotkanie bara偶owe. W mi臋dzyczasie pi艂karze z Wysp Brytyjskich rozegrali dwa towarzyskie spotkania – z Polsk膮 i Austri膮. Oba zremisowali. W swojej grupie eliminacyjnej Szkoci uplasowali si臋 za plecami Du艅czyk贸w, kt贸rych jednak uda艂o im si臋 pokona膰 w ostatnim grupowym starciu. Osi膮gni臋te wyniki wystarczy艂y jednak tylko na drugie miejsce i ostatecznie Szkoci musz膮 szuka膰 swojego szcz臋艣cia w bara偶ach.

Reprezentacja Ukrainy z pewno艣ci膮 nie ma 艂atwego zadania. W obliczu trwaj膮cej w kraju wojny pi艂karze zmuszeni s膮 na chwil臋 od艂o偶y膰 na bok my艣li o tragedii jaka spotka艂a ich rodak贸w i postara膰 si臋 powalczy膰 o awans na katarski mundial. Nie b臋dzie to jednak proste, bowiem trudno m贸wi膰 by podopieczni trenera Petrakova mieli jakkolwiek komfortowe warunki do przygotowania si臋 na ten mecz. Ukraina ma za sob膮 trzy towarzyskie potyczki z europejskimi klubami. Nasi wschodni s膮siedzi sprawdzili swoje si艂y w starciach z Borussi膮 Monchengladbach, Empoli i Rijek膮. Dwa pierwsze mecze zako艅czy艂y si臋 zwyci臋stwem Ukrainy, a pojedynek z chorwack膮 Rijek膮 zako艅czy艂 si臋 remisem.

Szkocja – Ukraina nasze typy

Wydaje si臋, 偶e faworytem tego starcia b臋d膮 gospodarze.

Szkocja – Ukraina kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Szkocji, kurs: 2.35

remis, kurs: 3.10

wygrana Ukrainy, kurs: 3.30

Ukraina – Szkocja fakty meczowe

Ukraina zako艅czy艂a rywalizacj臋 w grupie bez 偶adnej pora偶ki

Szkocja przegra艂a w grupie tylko raz

Ukraina zremisowa艂a w tych eliminacjach a偶 sze艣ciokrotnie

Szkocja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Austria – Szkocja 2:2

Szkocja – Polska 1:1

Szkocja – Dania 2:0

Mo艂dawia – Szkocja 0:2

Wyspy Owcze – Szkocja 0:1

Ukraina – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rijeka – Ukraina 1:1

Empoli – Ukraina 1:3

Borussia Monchengladbach – Ukraina 3:1

Bo艣nia i Hercegowina – Ukraina 0:2

Ukraina – Bu艂garia 1:1