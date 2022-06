🇨🇾 Cypr – Kosowo 🇽🇰 Typy, kursy (01.06.2022)

W czwartkowe popo艂udnie w dywizji C Ligi Narod贸w odb臋dzie si臋 mecz Cypru z Kosowem. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tej rywalizacji.



Cypr – Kosowo zapowied藕 (czwartek, 18:00)

W grupie drugiej dywizji C zmierz膮 si臋 reprezentacje Cypru, Kosowa, Grecji oraz Irlandii P贸艂nocnej. Podczas pierwszej kolejki dojdzie do spotkania Cypru z Kosowem, kt贸re odb臋dzie si臋 na stadionie w Larnace. Gospodarze czwartkowego meczu rzutem na ta艣m臋 znale藕li si臋 w dywizji C po tym, jak w marcu wygrali bara偶e o udzia艂 w niej przeciwko reprezentacji Estonii.

Do udanych swoje ostatnie mecze towarzyskie mo偶e zaliczy膰 reprezentacja Kosowa. Podczas marcowego zgrupowania dru偶yna zremisowa艂a mecz ze Szwajcari膮 1:1, a do tego potrafi艂a rozgromi膰 Burkina Faso 5:0. Czy teraz Kosowianie b臋d膮 w stanie rywalizowa膰 w grupie Ligi Narod贸w?

Cypr – Kosowo kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Cypru, kurs: 3.60

remis, kurs: 3.25

wygrana Kosowa, kurs: 2.15

Cypr – Kosowo fakty meczowe

Cypr awansowa艂 do dywizji C po bara偶ach z Estoni膮

Kosowo nie przegra艂o 偶adnego spo艣r贸d trzech ostatnich oficjalnych mecz贸w

Od pocz膮tku 2021 roku Cypr wygra艂 tylko dwa oficjalne mecze

