🇭🇺 Węgry – Anglia 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (04.06.2022)

W ramach 1. kolejki Ligi Narod贸w dywizji A, W臋gry zagraj膮 na Puskas Arena w Budapeszcie z Angli膮. Faworytem tego pojedynku s膮 pi艂karze Garetha Southgate’a.

W臋gry – Anglia zapowied藕 (sobota, 18:00)

Podczas marcowej przerwy na kadr臋, reprezentacja W臋gier rozegra艂a dwa towarzyskie mecze. Pierwszy to przegrany pojedynek 0:1 z Serbi膮, natomiast drugie spotkanie to wygrana 1:0 z Irlandi膮 P贸艂nocn膮. Jak z kolei W臋gry poradzi艂y sobie w eliminacjach do mistrzostw 艣wiata? Mowa o czwartym miejscu w grupie I, tu偶 za Angli膮, Polsk膮 oraz Albani膮.

Anglicy oczywi艣cie zagwarantowali sobie bezpo艣redni awans na presti偶ow膮 imprez臋. Z kolei w trakcie marcowej przerwy na kadr臋 rozegrali dwa towarzyskie mecze, kt贸re zako艅czy艂y si臋 zwyci臋stwem pi艂karzy Southgate’a. Pierwsze spotkanie to wygrana 2:1 ze Szwajcari膮, natomiast drugie to triumf 3:0 z Wybrze偶em Ko艣ci S艂oniowej.

W臋gry – Anglia nasze typy

Spodziewamy si臋 wygranej Anglik贸w.

Nasze typy Anglia wygra do przerwy i ca艂y mecz 2.05 Zagraj!

Zagraj! Anglia -1 2.20 Zagraj!

W臋gry – Anglia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

W臋gry wygraj膮, kurs: 9.50

Remis, kurs: 4.50

Anglia wygra, kurs: 1.40

W臋gry – Anglia fakty meczowe

W臋gry wygra艂y trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Anglia wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w W臋gry traci艂y gola

W臋gry pi臋膰 ostatnich spotka艅

Irlandia P贸艂nocna – W臋gry 0:1

W臋gry – Serbia 0:1

Polska – W臋gry 1:2

W臋gry – San Marino 4:0

Anglia – W臋gry 1:1

Anglia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Anglia – Wybrze偶e Ko艣ci S艂oniowej 3:0

Anglia – Szwajcaria 2:1

San Marino – Anglia 0:10

Anglia – Albania 5:0

Anglia – W臋gry 1:1

