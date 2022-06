🇬🇮 Gibraltar – Macedonia Północna 🇲🇰 Typy, kursy (05.06.2022)

Mecz do jednej bramki zapowiada si臋 na po艂udniowym-zachodzie Europy. Do Gibraltaru przyje偶d偶a Macedonia P贸艂nocna. Go艣cie b臋d膮 zdecydowanym faworytem. To oni powinni odnie艣膰 pierwsze zwyci臋stwo w nowym sezonie Ligi Narod贸w.

Gibraltar – Macedonia P贸艂nocna zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Gospodarze dobr膮 postaw膮 w poprzedniej Lidze Narod贸w zapewnili sobie miejsce w dywizji C. Oczywi艣cie b臋dzie im tam niezwykle trudno si臋 utrzyma膰. Pi艂karsko to jednak nie ta liga. Z drugiej strony dla nich idealna okazja na zebranie do艣wiadczenia, z kt贸rego skorzystaj膮 p贸藕niej w eliminacjach wielkich turniej贸w. W tym roku jeszcze bez gola. 0:4 w Gruzji, a w marcu dwa bezbramkowe remisy w meczach towarzyskich – z Grenad膮 i Wyspami Owczymi. Na zwyci臋stwo czekaj膮 ponad p贸艂tora roku. Ostatni raz – w Lidze Narod贸w 10 pa藕dziernika 2020 z Lichtensteinem.

Macedonia P贸艂nocna to inna p贸艂ka. Nowy sezon rozpocz臋li od remisu 1:1 z Bu艂gari膮, co trudno uzna膰 za sukces. M贸wimy przecie偶 o dru偶ynie, kt贸ra by艂a rok temu na Euro. M贸wimy tak偶e o ekipie, kt贸ra by艂a w bara偶ach o mundial w Katarze. Po drodze w grupie ograli nawet Niemc贸w na wyje藕dzie. W bara偶ach wygrali z W艂ochami w Palermo i zatrzymali si臋 dopiero na Portugalii. Poziom ro艣nie i wydaje si臋, 偶e to oni s膮 faworytem swojej grupy w dywizji C.

Gibraltar – Macedonia P贸艂nocna kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Gibraltar wygra, kurs: 19,00

Macedonia P贸艂nocna wygra, kurs: 1,13

Remis, kurs: 7,40

Gibraltar – Macedonia P贸艂nocna nasze typy

Gramy na zdecydowan膮 wygran膮 go艣ci. Jeden typ na trzy gole w meczu, a drugi na czyste konto.

Gibraltar – Macedonia P贸艂nocna fakty meczowe

Po pierwszej kolejce Macedonia ma jeden punkt, Gibraltar jeszcze bez zdobyczy

Macedonia zremisowa艂a z Bu艂gari膮 1:1, za艣 Gibraltar przegra艂 0:4 w Gruzji

Go艣cie tego meczu byli o krok od awansu na mundial. Ograli W艂och贸w, ale potem przegrali z Portugali膮 w finale bara偶y

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 ju偶 w Lidze Narod贸w. W 2018 roku Macedonia wygra艂a dwa razy – 2:0 na wyje藕dzie i 4:0 w domu

