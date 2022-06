Malawi – Etiopia. Typy, kursy (05.06.2022)

Puchar Narodów Afryki w tym roku mocno rozczarował. Nudny turniej sprawił, że wiele osób mogło się zrazić do futbolu na tym kontynencie. Tymczasem ruszają kolejne eliminacje do PNA. W grupie D czas na mecz Malawi – Etiopia. To nie są faworyci swojej grupy, więc punkty tutaj zdobyte będą wiele znaczyły.

Malawi – Etiopia zapowiedź (niedziela, 15:00)

Jedni i drudzy mieli okazje w styczniu grać w ostatniej edycji PNA. Malawi wyszło z grupy. Pokonali Zimbabwe, zremisowali z Senegalem(!) i przegrali z Gwineą w grupie. W 1/8 finału grali z Maroko, ale tam polegli 1:2. Wynik niezły i pokazujący, że to nie jest chłopiec do bicia. Etiopia z kolei zaprezentowała się gorzej. W fazie grupowej urwali tylko punkt z Burkina Faso, a poza tym przegrali z Kamerunem oraz Wyspami Zielonego Przylądka.

Malawi – Etiopia fakty meczowe

Pierwszy mecz eliminacji do Pucharu Narodów Afryki w 2023 roku

W grupie są jeszcze Gwinea i Egipt

Poprzedni mecz tych ekip to wygrana Etiopii 4:0

