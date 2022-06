Athletico-PR – Santos 🇧🇷 Typy, kursy (5.06.2022)

W dziewi膮tej kolejce brazylijskiej Serie A zmierz膮 si臋 ze sob膮 dru偶yny, kt贸re w tabeli dzieli zalewie jeden punkt. Athletico-PR podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Santos.聽

Athletico-PR – Santos zapowied藕 (niedziela, 0:00)

Athletico rozpocz臋艂o ten sezon bardzo przeci臋tnie. Gospodarze niedzielnego starcia co prawda wygrali cztery z o艣miu dotychczasowych spotka艅, ale dok艂adnie w takiej samej liczbie przypadk贸w schodzili z boiska pokonani. Wartym zauwa偶enia jest, 偶e Athletico w tym sezonie nie zanotowa艂o jeszcze ani jednego remisu. Czy przyjdzie na to pora w nocy z soboty na niedziel臋?

Santos to bowiem dru偶yna, kt贸ra zgromadzi艂a do tej pory tylko o jedno oczko mniej od swoich niedzielnych rywali. Go艣cie nie imponuj膮 jednak w ostatnim czasie form膮, gdy偶 nie potrafili wygra膰 偶adnego z trzech ostatnich spotka艅, a w dw贸ch z nich zanotowali pora偶ki. Spotkanie z Athletico mo偶e by膰 dla nich dobr膮 okazj膮 do prze艂amania.

Athletico-PR – Santos nasze typy

Typujemy tutaj skromne zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Athletico-PR 1.99 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.62 Zagraj

Athletico-PR – Santos kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Athletico, kurs: 1.99

remis, kurs: 3.20

wygrana Santosu, kurs: 4.20

Athletico-PR – Santos fakty meczowe

Gospodarze nie zanotowali w tym sezonie 偶adnego remisu

Go艣cie nie wygrali od trzech spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Santosu

Athletico-PR – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cuiaba – Athletico-PR 0:1

Athletico-PR – Caracas 5:1

Athletico-PR – Avai 2:1

Athletico-PR – Lbetad 2:0

Fluminense – Athletico-PR 2:1

Santos – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Santos – Palmeiras 0:1

Santos – Banfield 1:1

Santos – Ceara 0:0

Santos – U. Celara 1:0

Golas – Santos 1:0

