🇮🇹 Włochy U21 – Irlandia U21 🇮🇪 Typy, kursy (14.06.2022)

M艂odzie偶owe reprezentacje W艂och i Irlandii zagraj膮 we wtorkowe popo艂udnie o pierwsze miejsce w grupie F eliminacji do Euro U21, a tym samym o bezpo艣redni awans na turniej.

W艂ochy U21 – Irlandia U21 zapowied藕 (wtorek, 17:30)

M艂odzie偶owa reprezentacja W艂och nadal nie zazna艂a w kwalifikacjach do mistrzostw Europy ani jednej pora偶ki. W艂osi nadal nie mog膮 by膰 jednak pewni swojego udzia艂u w turnieju. Je艣li pi艂karze z P贸艂wyspu Apeni艅skiego potkn膮 si臋 w ostatnim spotkaniu z Irlandi膮, to o wyjazd na Euro b臋d膮 musieli walczy膰 w bara偶ach. Stawka meczu jest wi臋c wysoka.

Dzi臋ki znakomitej postawy Irlandczyk贸w w czterech ostatnich spotkaniach, ekipa z Wyspy Brytyjskich nadal pozostaje w grze o bezpo艣redni wyjazd na Euro. Je艣li Irlandii uda艂oby si臋 we wtorek pokona膰 W艂ochy, to z pewno艣ci膮 by艂aby to spora niespodzianka. Pierwsze starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem W艂och贸w 2:0.

W艂ochy U21 – Irlandia U21 nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e gospodarze nie wypuszcz膮 awansu z r膮k.

W艂ochy U21 – Irlandia U21 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana W艂och贸w, kurs: 1.40

remis, kurs: 4.70

wygrana Irlandii, kurs: 7.0

W艂ochy U21 – Irlandia U21 fakty meczowe

Irlandia wygra艂a cztery ostatnie spotkania eliminacyjne

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem W艂och贸w

W艂ochom przydarzy艂y si臋 dwa eliminacyjne remisy w ostatnich pi臋ciu meczach

W艂ochy U21 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szwecja U21 – W艂ochy U21 1:1

Luksemburg U21 – W艂ochy U21 0:3

W艂ochy U21 – Bo艣nia i Hercegowina U21 1:0

Czarnog贸ra U21 – W艂ochy U21 1:1

W艂ochy U21 – Rumunia U21 4:2

Irlandia U21 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Irlandia U21 – Czarnog贸ra U21 3:1

Irlandia U21 – Bo艣nia i Hercegowina U21 3:0

Szwecja U21 – Irlandia U21 0:2

Irlandia U21 – Szwecja U21 1:0

Irlandia U21 – W艂ochy U21 0:2

