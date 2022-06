🇱🇮 Lichtenstein – Łotwa 🇱🇻 Typy, kursy (14.06.2022)

Mecz najni偶szej dywizji Ligi Narod贸w. 艁otwa to faworyci, kt贸rzy nie maj膮 k艂opot贸w z kolejnymi wygranymi. Trzy mecze w czerwcu i trzy wygrane. Przed nimi Lichtenstein, kt贸remu idzie dok艂adnie odwrotnie. Sprawa zatem jest klarowna, go艣cie s膮 zdecydowanym faworytem.

Lichtenstein – 艁otwa zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Fatalnie id膮 mecze gospodarzom w czerwcowej Lidze Narod贸w. Trzy spotkania, a na ich koncie zaledwie jeden strzelony gol i to w dodatku przeciwko Andorze. 0:2 z Mo艂dawi膮, 0:1 z 艁otw膮 i 1:2 z Andor膮 to wyniki w ostatnim czasie. Gdy dodamy do tego dwie pora偶ki z marca, ukazuje si臋 obraz fatalnego roku 2022 roku w wykonaniu Lichtensteinu. Zupe艂nie inaczej to w ostatnim czasie wygl膮da w przypadku 艁otyszy. Ci za艣 wygrali wszystkie mecze w Lidze Narod贸w, a w marcu przecie偶 ograli Azer贸w czy zremisowali z Kuwejtem. Rywale mo偶e z niskiej p贸艂ki, ale jednak seria zwyci臋stw robi wra偶enie. Wydaje si臋, 偶e w obecnej dywizji nie powinni mie膰 k艂opot贸w z kolejnymi triumfami.

Lichtenstein – 艁otwa kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lichtenstein wygra, kurs: 8,40

艁otwa wygra, kurs: 1,34

Remis, kurs: 4,85

Lichtenstein – 艁otwa nasze typy

Dwa typy na wygran膮 go艣ci, kt贸rzy powinni przypiecz臋towa膰 dobr膮 postaw臋 w czerwcowych spotkaniach.

Nasze typy 艁otwa 1,34 Zagraj

Zagraj 艁otwa wygra do 0 1,94 Zagraj

Lichtenstein – 艁otwa fakty meczowe

Czwarta kolejka Ligi Narod贸w. Po trzech meczach 艁otysze prowadz膮 w grupie z kompletem punkt贸w. Lichtenstein jeszcze bez zdobyczy

艁otwa wygra艂a 3:0 z Andor膮, 1:0 z Lichtensteinem i 4:2 z Mo艂dawi膮

Z kolei gospodarze tego spotkania przegrali wszystkie spotkania, a jedynego gola strzelili ostatnio z Andor膮

