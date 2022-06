🇭🇹 Haiti – Gujana 🇬🇾 Typy, kursy (15.06.2022)

Liga Narod贸w to nie tylko Europa. Takie same rozgrywki funkcjonuj膮 w strefie CONCACAF. Czwarta kolejka i mecz Haiti – Guajana to starcie na szczycie Ligi B w grupie B. Stawk膮 fotel lidera.

Haiti – Gujana zapowied藕 (艣roda, 0:00)

Oba zespo艂y przed chwil膮 spotka艂y si臋 w Gujanie. Wtedy dosz艂o do niezwykle widowiskowego starcia. Haiti wygra艂o jednak 6:2 wchodz膮c na pierwsze miejsce w grupie. P贸ki co s膮 niepokonani. Zacz臋li od 0:0 z Bermudami, a potem by艂a jeszcze wygrana 3:2 z Montserratem. Teraz czas na rewan偶 z Gujan膮, kt贸ra tak偶e dobrze sobie radzi艂a w dw贸ch pierwszych meczach. Mowa o wygranych ze wspomnianymi ekipami. 2:1 z Bermudami i Monsterratem, jednak w spotkaniu z Haiti byli bez szans.

Haiti – Gujana kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Haiti wygra, kurs: 1,20

Gujana wygra, kurs: 11,50

Remis, kurs: 5,50

Haiti – Gujana nasze typy

Spodziewamy si臋 wielu goli najbli偶szej nocy. Zar贸wno z jednej, jak i drugiej strony.

Haiti – Gujana fakty meczowe

Czwarta kolejka Ligi Narod贸w CONCACAF

Po trzech meczach Haiti ma 7pkt, za艣 Gujana 6

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 6:2 dla Haiti

