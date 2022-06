Bragantino – Coritiba 🇧🇷 Typy, kursy (16.06.2022)

Ogromny 艣cisk panuje w tabeli Brasileirao Serie A. Najbli偶szych rywali dzieli punkt oraz… pi臋膰 miejsc w tabeli. Co ciekawe po kolejce w 艣rodku tygodnia Coritiba mo偶e awansowa膰 na czwarte miejsce lub spa艣膰 do… strefy spadkowej. To gwarantuje spore emocje, mimo 偶e mowa o pocz膮tku sezonu w Brazylii.

Bragantino – Coritiba zapowied藕 (czwartek, 0:00)

Za nami jedena艣cie kolejek i trudno cokolwiek wyrokowa膰 na ich podstawie. Palmeiras i Corinthians zyska艂y kilka punkt贸w przewagi, jednak dalej jest ogromny 艣cisk. Coritiba zajmuje 7. miejsce i ma 15pkt. Red Bull Bragantino jest dwunasty, ale ma oczko mniej. Co ciekawe a偶 siedem klub贸w ma tyle samo punkt贸w – po 14. To pokazuje, 偶e ka偶dy mo偶e wygra膰 z ka偶dym w tej lidze. Z jednej strony gwarancja emocji, z drugiej nieco przypadku.

Bragantino to jedna z niewielu ekip, kt贸ra r贸wno punktuje, bez wzgl臋du na teren. U siebie 8pkt, na wyjazdach 6. Kr贸tko m贸wi膮c to si臋 nie rozje偶d偶a.

Co innego Coritiba kt贸ra od lat jest zespo艂em swojego podw贸rka. Na Couto Pereira zgarn臋li 13pkt i s膮 drugim najlepszym zespo艂em w domu. Dopiero w minion膮 niedziel臋 przegrali, gdy do Kurytyby przyjecha艂 Palmeiras. Jednak teraz trzeba opu艣ci膰 stref臋 komfortu. Na wyjazdach dwa oczka i miano najgorszego wyjazdowicza.

Bragantino – Coritiba kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Bragantino, kurs: 1,70

remis, kurs: 3,65

Coritiba, kurs: 5,25

Bragantino – Coritiba nasze typy

Wygrana gospodarzy oraz kilka goli w meczu. To s膮 nasze typy na mecz z wtorku na 艣rod臋 polskiego czasu.

Nasze typy Bragantino 1,7 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 2,15 Zagraj

Bragantino – Coritiba fakty meczowe

Spotkanie 12. kolejki ligi brazylijskie. Gospodarze zajmuj膮 12. miejsce i maj膮 14pkt, za艣 go艣cie s膮 na si贸dmej lokacie, ale maj膮 tylko punkt przewagi

Bragantino zgarn臋艂o 8pkt u siebie i 6 na wyjazdach

Coritiba g艂贸wnie punktuje w domu: 13 do 2 na korzy艣膰 mecz贸w u siebie

Ostatni mecz tych ekip to grudzie艅 2020 i bezbramkowy remis w Kurytybie