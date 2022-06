NY Red Bulls – Toronto FC 🇺🇸 typy, kursy (19.06.2022)

W jednym z najwi臋kszych ameryka艅skich miast mecz jednego z kandydat贸w do tytu艂u. New York Red Bulls gra z Toronto FC. Faworytem b臋d膮 gospodarze, kt贸rzy jednak maj膮 k艂opoty z punktowaniem w domu.

NY Red Bulls – Toronto FC zapowied藕 (niedziela, 01:00)

Ekipa Patryka Klimali jest w czo艂贸wce konferencji wschodniej. Czwarta ekipa, a zatem na miejscu gwarantuj膮cym udzia艂 w play-offach. Strata do pierwszego New York City nie jest du偶a – 3pkt oraz dwa mecze wi臋cej – wi臋c warto jeszcze powalczy膰 o przed艂u偶enie sobie wolnego pomi臋dzy faz膮 zasadnicz膮 a play-offami. Przypomnijmy, 偶e zwyci臋zca rozpoczyna rund臋 p贸藕niej, co mo偶e by膰 du偶ym u艂atwieniem w kontek艣cie fina艂贸w ligi.聽 New York Red Bulls to ekipa, kt贸ra w domu zgarn臋艂a ledwie 7pkt, a pozosta艂e 16 na wyjazdach. Trudno wyt艂umaczy膰 ten fenomen, ale teraz maj膮 okazje na popraw臋 swojego bilansu. W ko艅cu przyje偶d偶a Toronto FC.

Dru偶yna z Kanady jest na dole tabeli, a dodatkowo fatalnie gra poza domem. U siebie 12pkt, a na wyjazdach ledwie trzy oczka. Kr贸tko m贸wi膮c ekipa spod znaku Czerwonych Byk贸w musi si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w i postrzela膰, podobnie jak to by艂o w pierwszym meczu, gdy rozbili rywala 4:1. Du偶y udzia艂 mia艂 w tym Klimala, kt贸ry zaliczy艂 hat-trick asyst!

NY Red Bulls – Toronto FC kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

NY Red Bulls, kurs: 1,33

remis, kurs: 5,50

Toronto, kurs: 9,00

NY Red Bulls – Toronto FC nasze typy

Zwyci臋stwo gospodarzy oraz przynajmniej trzy gole w meczu. To nasz plan na to spotkanie.

Nasze typy NY Red Bulls 1,33 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,65 Zagraj

NY Red Bulls – Toronto FC fakty meczowe

Mecz konferencji wschodniej ligi MLS. Czwarty w tabeli NY Red Bulls gra z 12. Toronto FC. Obie ekipy dzieli 8pkt: 23 do 15 na korzy艣膰 gospodarzy

Ekipa z Nowego Jorku u siebie zdoby艂a ledwie 7pkt, a pozosta艂e na wyjazdach

Toronto 12. z 15. pkt zdoby艂o w domu

W marcu NY Red Bulls wygrali w Toronto a偶 4:1. Wtedy a偶 trzy asysty zaliczy艂 Patryk Klimala

