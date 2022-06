Ilves – FC Lahti 🇫🇮 Typy, kursy (18.06.2022)

Pomimo 偶e wi臋kszo艣膰 europejskich lig zako艅czy艂a niedawno swoje rozgrywki, to w Finlandii rywalizacja nadal trwa. W sobot臋 sz贸ste w tabeli Ilves podejmie na w艂asnym terenie, trzecie od ko艅ca, FC Lahti.聽

Ilves – FC Lahti zapowied藕 (sobota, 16:00)

Ilves spisuje si臋 w tym sezonie p贸ki co do艣膰 przeci臋tnie. Gospodarze sobotniego starcia do tej pory wyrwali trzy spotkania, trzy zremisowali i r贸wnie偶 trzy przegrali. W ostatnich pi臋ciu meczach dopisali do swojego konta osiem punkt贸w, co mo偶e nie jest zawrotn膮 liczb膮, ale to i tak dorobek lepszy ni偶 ten, kt贸rym mo偶e pochwali膰 si臋 ich sobotni rywal.

FC Lahti bowiem wygra艂o do tej pory tylko dwa spotkania, co sprawia, 偶e po dziesi臋ciu kolejkach zajmuj膮 dopiero dziesi膮te miejsce w tabeli i mog膮 poszczyci膰 si臋 drug膮 najs艂absz膮 defensyw膮 ligi. W ostatnich pi臋ciu spotkaniach pi艂karze z Lahti wygrali tylko raz, a dwukrotnie zremisowali. W sobot臋 poprawi膰 ten bilans mo偶e by膰 trudno.

Ilves – FC Lahti nasze typy

Spodziewamy si臋 minimalnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Ilves 1.90 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 2.0 Zagraj

Ilves – FC Lahti kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ilves, kurs: 1.90

remis, kurs: 3.70

wygrana FC Lahti, kurs: 4.0

Ilves – FC Lahti fakty meczowe

Ilves wygra艂o tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

FC Lahti pozostaje niepokonane od trzech spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem FC Lahti

Ilves – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter Tirku – Ilves 2:2

Honka – Ilves 0:0

Ilves – Marienhamn 1:0

Ilves 2 – Ilves 2:1

HJK – Ilves 2:1

FC Lahti – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Lahti – Atlantis 4:2

Haka – FC Lahti 1:1

HAPK – FC Lahti 2:6

FC Lahti – Oulu 0:2

HJK – FC Lahti 3:2

