Atletico MG – Flamengo 🇧🇷 Typy, kursy (19.06.2022)

Flamengo nie najlepiej rozpoczęło obecny sezon brazylijskiej Serie A. Po odejściu Paulo Sousy goście liczą na to, że w końcu uda im się zacząć regularnie punktować.

Atletico MG – Flamengo zapowiedź (niedziela, 21:00)

Atletico MG przegrało w tym sezonie tylko dwa mecze. Gospodarze co prawda rzadko schodzą z boiska pokonani i mają na koncie tyle porażek, co drugi zespół ligi, to jednak do wicelidera tracą cztery oczka. Wszystko za sprawą tego, że spośród wszystkich drużyn brazylijskiej Serie A, najczęściej remisuje. Czy jest szansa, że w niedzielę dopiszą do swojego konta kolejny remis?

Po serii trzech porażek z rzędu Flamengo zdecydowało się rozstać z Paulo Sousą i pod już pod wodzą nowego szkoleniowca udało im się przełamać fatalną passę. Kibice liczą na to, że goście niedzielnego spotkania zaliczą teraz wędrówkę w górę tabeli i że rozpoczną ją właśnie w niedziele. Czy na pewno będzie o to tak łatwo?

Atletico MG – Flamengo nasze typy

Wydaje się, że remis jest tutaj całkiem prawdopodobnym rezultatem.

Atletico MG – Flamengo kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Atletico MG, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.50

Flamengo, kurs: 3.70

Atletico MG – Flamengo fakty meczowe

Atletico zremisowało w tym sezonie już sześciokrotnie

W ostatnim meczu Flamengo przerwało passę trzech porażek z rzędu

Ostatnie spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Atletico, po rzutach karnych

Atletico MG – pięć ostatnich spotkań

Ceara – Atletico MG 0:0

Atletico MG – Santos 1:1

Fluminense – Atletico MG 5:3

Palmeiras – Atletico MG 0:0

Atletico MG – Avai 2:1

Flamengo – pięć ostatnich spotkań

Flamngo – Cuiaba 2:0

Internacional – Flamengo 3:1

Bragantino – Flamengo 1:0

Flamengo – Fortaleza 1:2

Fluminense – Flamengo 1:2

