Botafogo – Fluminense 🇧🇷 Typy, kursy (26.06.2022)

W niedzielny wiecz贸r czas na derby Rio de Janeiro. Botafogo spotka si臋 z Fluminense i b臋dzie to dla tych dru偶yn ju偶 czwarta potyczka w tym roku. Dopiero pierwsza w lidze, wcze艣niej grali jedynie w rozgrywkach stanowych, gdzie lepsi byli go艣cie najbli偶szego podania.

Botafogo – Fluminense zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Gospodarze przerwali seri臋 czterech pora偶ek i teraz wygrali dwa kolejne mecze. 1:0 z Sao Paulo to piku艣, przy tym co si臋 sta艂o tydzie艅 temu. Fogao ju偶 od 7. minuty grali w os艂abieniu, potem dostali dwa gole przed zako艅czeniem pierwszego kwadransa gry. Mimo tego odwr贸cili losy spotkania na swoj膮 korzy艣膰. Decyduj膮cego gola, na 3:2, strzeli艂 Hugo w… 101. minucie meczu! A偶 trzy czerwone kartki w meczu – dwie dla Botafogo – ale zwyci臋stwo sta艂o si臋 faktem. Takie mecze na pewno buduj膮 si艂臋 zespo艂u i nie ma co do tego 偶adnych w膮tpliwo艣ci.

Fluminense gra艂o w kratk臋. By艂o kilka pora偶ek w lidze, by艂a wygrana z Atletico Mineiro a偶 5:3. Ostatnie trzy mecze to dwa zwyci臋stwa i remis. Punktami podzielili si臋 z Americ膮 MG, potem ograli Avai, a teraz Cruzeiro w Pucharze Brazylii, w pierwszym meczu 1/8 fina艂u. Flu w tym sezonie osi膮gaj膮 czasem bardzo dziwne wyniki. W pi臋ciu meczach fazy grupowej Copa Sudamericana strzelili ledwie 5pkt, za艣 podczas jednego wyjazdu do Boliwii… 10, trac膮c ledwie gola z Oriente Petrolero.

Botafogo – Fluminense kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Botafogo, kurs: 2,60

remis, kurs: 3,20

Fluminense, kurs: 2,85

Botafogo – Fluminense nasze typy

Gramy na wyr贸wnane spotkanie, w kt贸rym oba zespo艂y trafi膮 do bramki. Wydaje si臋, 偶e wynik 1:1 tutaj b臋dzie najlepszym pomys艂em.

Botafogo – Fluminense fakty meczowe

Derby Rio de Janeiro

Spotkanie si贸dmej z sz贸st膮 dru偶yn膮 Brasileirao. Obie ekipy maj膮 po 18pkt

Botafogo u siebie zdoby艂o zaledwie 7pkt w sze艣ciu meczach

Fluminense na wyjazdach zgarn臋艂o 8pkt, ale ma bilans bramkowy 5:5

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 w tym roku ju偶 trzy razy w ramach mistrzostw stanowych. Fluminense wygra艂o dwa pierwsze mecze 2:1 i 1:0, a ostatni Botafogo 2:1

