Bodo/Glimt – Aalesund 🇳🇴 Typy, kursy (26.06.2022)

W jedenastej kolejce ligi norweskiej dojdzie do meczu pomi臋dzy Bodo/Glimt a Aalesund. B臋dzie to starcie sz贸stej z si贸dm膮 dru偶yn膮 ligowej tabeli.



Bodo/Glimt – Aalesund (niedziela, 18:00)

Gospodarze zanotowali ostatnio bardzo wysok膮 wygran膮 nad Harstad w Pucharze Norwegii. Je偶eli spojrzymy na wyniki ligowe, to w poprzednich czterech meczach Bodo/Glimt wygrywa艂o dwukrotnie, raz pad艂 remis a tak偶e jednokrotnie dru偶yna musia艂a uzna膰 wy偶szo艣膰 przeciwka. Przed Bodo/Glimt bardzo wa偶ny czas, bowiem na pocz膮tku nast臋pnego miesi膮ca czeka ich dwumecz w kwalifikacjach do Ligi Mistrz贸w.

Teraz rywalem Bodo/Gimt b臋dzie Aalesund. Go艣cie w lidze do tej pory zgromadzili tyle samo punkt贸w co Bodo. Ich ostatnie dwie potyczki w lidze to dwa remisy po 2:2. T臋 seri臋 uda艂o si臋 jednak prze艂ama膰 podczas ostatniego meczu krajowego pucharu, kiedy 3:0 pokonana zosta艂a dru偶yna Hodd.

Bodo/Glimt – Aalesund nasze typy

Nasze typy Bodo/Glimt 1.38 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 3,5 gola w meczu 2.20 ZAGRAJ

Bodo/Glimt – Aalesund kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana gospodarzy, kurs: 1.38

remis, kurs: 5.25

wygrana go艣ci, kurs: 7.50

Bodo/Glimt pi臋膰 ostatnich spotka艅

Harstad – Bodo/Glimt 0:5

Kristianstad – Bodo/Glimt 0:2

Molde – Bodo/Glimt 3:1

Bodo/Glimt – Stromsgodset 2:2

Haugesund – Bodo/Glimt 1:4

Aalesund pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hodd – Aalesund 0:3

Aalesund – Valarenga 2:2

Haugesund – Aalesund 2:2

Aalesund – Jerv 2:1

Sarpsborg – Aalesund 1:2