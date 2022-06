San Lorenzo – Tigre 🇦🇷 Typy, kursy (26.06.2022)

Rywalizacja w argenty艅skiej Liga Profesional powoli si臋 rozkr臋ca. Przed nami pi膮ta kolejka rozgrywek, w kt贸rej San Lorenzo podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Tigre.聽

San Lorenzo – Tigre zapowied藕 (niedziela, 18:00)

San Lorenzo rozpocz臋艂o obecne rozgrywki do艣膰 przeci臋tnie, ale z drugiej strony, gospodarze niedzielnego pojedynku nie przegrali w tym sezonie jeszcze ani jednego spotkania. Maj膮 na swoim koncie trzy remisy, kt贸re zanotowali w trzech pierwszych kolejkach oraz zwyci臋stwo wywalczone w ostatnim meczu ligowym. Czy w pi膮tym meczu r贸wnie偶 uda si臋 unikn膮膰 pora偶ki?

Najprawdopodobniej, bowiem Tigre prezentuje si臋 na pocz膮tku tego sezonu raczej bardzo przeci臋tnie. Co prawda go艣cie niedzielnego meczu rozpocz臋li rozgrywki od zwyci臋stwa nad Unionem Santa Fe, w trzech kolejnych spotkaniach dopisali do swojego konta zaledwie jeden punkt. Dwa ostatnie starcia to dwa pora偶ki Tigre. W niedziel臋 stan膮 przed szans膮 prze艂amania z艂ej passy, ale na pewno nie b臋dzie to takie proste.

San Lorenzo – Tigre nasze typy

Spodziewamy si臋 minimalnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy San Lorenzo 3.20 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.65 Zagraj

San Lorenzo – Tigre kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana San Lorenzo, kurs: 3.20

remis, kurs: 3.25

wygrana Tigre, kurs: 2.35

San Lorenzo – Tigre fakty meczowe

San Lorenzo nie przegra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Tigre nie wygra艂o 偶adnego z trzech ostatnich mecz贸w

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem 2:2

San Lorenzo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Central Cordoba – San Lorenzo 0:2

San Lorenzo – Arsenal Sarandi 3:3

Newelss Old Boys – San Lorenzo 0:0

San Lorenzo – Independiente 1:1

San Lorenzo – Racing Club 1:1

Tigre – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tigre – Banfield 0:1

Boca Juniors – Tigre 5:3

Tigre – Barracas Central 1:1

Union Santa Fe – Tigre 1:2

Tigre – Los Andes 3:0

