Charlotte – Austin 🇺🇸 Typy, kursy (01.07.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 mecz ligi MLS najbli偶szej nocy. Charlotte FC z Polakami na pok艂adzie podejmuje Austin. Patrz膮c na tabel臋 faworytem powinni by膰 go艣cie. Jednak diabe艂 tkwi w szczeg贸艂ach. Te jednak nieco bardziej po stronie gospodarzy.

Charlotte – Austin zapowied藕 (pi膮tek, 01:00)

Gospodarze to ekipa swojego boiska a偶 nadto. 18 z 20. punkt贸w zdobyli na w艂asnym obiekcie. 呕aden inny klub w MLS nie ma takich statystyk pod k膮tem mecz贸w domowych i wyjazdowych. To daje podstawy ku temu, by dziesi膮ty zesp贸艂 konferencji wschodniej m贸g艂 by膰 faworytem w starciu z trzeci膮 ekip膮 konferencji zachodniej. Charlotte FC to przypomnijmy ekipa, w kt贸rej graj膮 Polacy. W kadrze s膮 Karol 艢widerski, Kamil J贸藕wiak i Jan Soboci艅ski. Jak dot膮d najwi臋cej gra – bez niespodzianki – ten pierwszy. Kolejni nie s膮 jeszcze tak wysoko w hierarchii zespo艂u, co nie mo偶e dziwi膰.

Austin FC to ekipa z podium konferencji zachodniej. Ekipa ze stolicy Teksasu jest tylko za Los Angeles FC i Real Salt Lake. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e ewentualna wygrana w Charlotte da im awans na drug膮 pozycje. Szans臋 s膮, bo Austin to nie jest tak przywi膮zana ekipa do domu, jak ich rywal. Praktycznie nie maj膮 dysproporcji pod tym wzgl臋dem: 15 do 13 na korzy艣膰 mecz贸w u siebie. To mo偶e by膰 argument w starciu z tak mocnym rywalem, jak Charlotte w domu.

Charlotte – Austin kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Charlotte, kurs: 2,25

remis, kurs: 3,40

Austin, kurs: 3,25

Charlotte – Austin nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz, w kt贸rym zobaczymy troch臋 goli. Takie 2:2 nas tutaj nie zdziwi.

Nasze typy Remis 3,40 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj

Charlotte – Austin fakty meczowe

Spotkanie 10. dru偶yny konferencji wschodniej i trzeciej ekipy konferencji wschodniej MLS

W swoich grupach gospodarze zgarn臋li 20pkt w 17. meczach, za艣 go艣cie 28 w 16. grach

Charlotte FC to ekipa wy艂膮cznie swojego boiska. 18 z 20pkt zgarn臋li na w艂asnym boisku!

Austin na wyjazdach ma 13 “oczek” w o艣miu grach i bilans bramkowy: 12:13

To pierwszy mecz tych ekip w historii, bowiem Charlotte jest nowym klubem na mapie MLS

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Fortaleza – Estudiantes (pi膮tek)